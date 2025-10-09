Noche de Museos Abiertos en Rosario: cuáles son los espacios para recorrer gratis

Más de 20 instituciones abren sus puertas hasta la medianoche. Entre ellas, el Museo Diario La Capital, que se suma con propuestas especiales

El Museo Diario La Capital tiene propuestas especiales en el marco de la Noche de los Museos.

Rosario ya vive una de las citas más esperadas del calendario cultural: la Noche de Museos Abiertos , una propuesta que invita a recorrer los espacios patrimoniales de la ciudad bajo una nueva luz con entrada libre y gratuita y propuestas para todos los gustos.

La actividad se desarrolla desde las 19 hasta la medianoche , con más de 20 instituciones participantes y decenas de propuestas artísticas, gastronómicas y recreativas.

Bajo la consigna “Mirar el origen para imaginar el futuro” , se invita al público a redescubrir la historia local, interrogando los relatos del pasado y proyectando nuevas miradas sobre la identidad rosarina.

Una experiencia participativa

Los museos municipales y provinciales ya ofrecen activaciones culturales en sus explanadas, visitas guiadas, talleres, música en vivo y propuestas gastronómicas. Quienes recorran los distintos espacios recibirán un mapa-pasaporte que podrá sellarse en cada parada y conservarse como una pieza de colección.

Además, el sistema Mi bici, tu bici funcionará de manera gratuita durante toda la noche, lo que permitirá a los visitantes armar su propio circuito y desplazarse fácilmente entre los distintos museos.

La Noche de Museos Abiertos también tendrá actividades especialmente pensadas para las infancias, con recorridos guiados, talleres creativos y juegos que permitirán a niñas y niños descubrir el patrimonio de una forma lúdica y participativa.

Circuitos para recorrer Rosario

Las actividades se organizarán en tres grandes recorridos temáticos:

Circuito del Parque

Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Av. Pellegrini 2202)

Casa Vanzo Wernicke (Cochabamba 2010)

Museo Cementerio El Salvador (Ovidio Lagos 1840)

Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich (Bv. Oroño 2300)

Unidad Penitenciaria N°3 (Zeballos al 2900)

Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc (Av. del Museo s/n)

Museo del Deporte Santafesino (Ayacucho 4800)

Circuito del Río

Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

Monumento Nacional a la Bandera (Santa Fe 581)

Casa del Artista Plástico (Av. Belgrano y Sargento Cabral)

Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

Casa del Tango (Av. Illia 1750)

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro) (Estanislao López 2250)

Circuito del Centro

Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez (Santa Fe 748)

Museo de la Memoria (Córdoba 2019)

Sociedad Filantrópica Unión (Laprida 1027)

Espacio Cultural Universitario (San Martín 750)

Facultad de Humanidades y Artes (Corrientes 700)

Museo Diario La Capital (Sarmiento 763)

Museo de la Democracia (Sarmiento 702)

Bolsa de Comercio (Córdoba 1402)

Biblioteca Argentina (Pasaje Álvarez 1550)

Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo (San Lorenzo 1949)

Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Santa Fe 1950)

Archivo de Protocolos Notariales (Dorrego 558)

Museo de la Salud (Laprida 900)

Fundación Federada (Moreno 1222)

Peña Fotográfica Rosarina (Urquiza 2124)

Cultura, gastronomía y encuentro

Además de las exhibiciones, muchos de los espacios ofrecerán propuestas gastronómicas con food trucks, barras al aire libre y cafeterías. La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar una noche diferente, en la que el arte, la historia y la memoria se entrelazan con la vida cotidiana de Rosario.