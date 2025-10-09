Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

La obra "Nogoyá", con tres únicas funciones en Rosario, es una de las propuestas que forma parte de la agenda de teatro de este fin de semana.

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Sigue octubre y las salas de la ciudad tienen una cartelera renovada. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Por otro lado, del 8 al 12 de octubre se llevará adelante la 25º edición del Festival Payasadas.

Para el fin de semana del 9 al 12 de octubre, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 9 de octubre

- "Nogoyá". 21hs. Teatro del Rayo. (Salta 2991)

20hs preludio + instalación audiovisual

Próximas funciones: sábado 11 en El Refugio, domingo 12 en el CC Atlas



“Nogoyá” es una poderosa obra teatral que narra la Masacre en el Pabellón Séptimo, un capítulo oscuro de nuestra historia que se cobró la vida de al menos 65 presos "comunes" en la Cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978. Este crimen de lesa humanidad, perpetrado por la dictadura militar, fue sistemáticamente ocultado durante décadas. Como reza el lema de los familiares de las víctimas: mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando.



Dirección y dramaturgia: Sebastián Moreno. Actúan: Alicia Aguilar, Carlos Ariel Amadeo, Miguel Cervera, Carlos Gonzalez, Ernesto Guridi, Lautaro Liverani, Julián Szmulewicz, Celeste Tepedino.

Basada en el libro de Claudia Cesaroni, "Masacre en el Pabellón Séptimo" y la emblemática canción del Indio Solari "Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)", esta obra surge como un grito de memoria y verdad. Declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación y de Interés para la Promoción de los Derechos Humanos por la Legislatura de CABA

- "El funeral de los objetos". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte. "El funeral de los objetos" es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos.

¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Ganadora del Premio Luisa Vehil 2022 a Mejor Comedia Musical. Nominada a 4 Premios Estrella de Mar 2023. Nominada a 3 Premio Hugo 2022.

Actúan: Martina Alonso, Víctor Hugo Araguás, Rafael Escalante, Eugenia Fernandez, Nicolas Manasseri, María Fernanda Provenzano, Matias Zajic. Músicos: Facundo Cicciu, Miguel Octavio Luna. Libro: Nicolas Manasseri, María Fernanda Provenzano. Dirección musical: Facundo Cicciu. Dirección general: Nicolas Manasseri

Viernes 10 de octubre

- “Litófagas (Burdo Absurdo)”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Función en el marco de El Otro Festival

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.



- "El naides". GRATIS. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Espectáculo de circo teatro, protagonizado por Nacho Rey y dirigido por Javier Lester, que se presenta en el marco del 25º Festival Internacional Payasadas.

- "Puchos: obra de teatro en tres sesiones". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: viernes 17 de octubre.

Un hombre adicto al cigarrillo intenta encontrar en terapia motivos para dejar de fumar. En la búsqueda se enfrenta con el pasado, descree del análisis y se hace preguntas existenciales. ¿Logrará algunas respuestas que le den sentido a la renuncia?

Dirección: Sofía Dibidino. Dramaturgia: Sofía Dibidino y Esteban Ameriso (Inspirado en “La conciencia de Zeno”, de Italo Svevo, 1923). Actuación: Esteban Ameriso.

- "El declive". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable. Actúan: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini.

- "El líquido táctil". ESTRENO. 21.30hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

Teatro de Retaguardia (de Daniel Veronese). Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato.

Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

- "Made in Lanús". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Norteamérica, regresan luego de 10 años a su país, para concurrir al casamiento de un familiar. Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense. Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.

Autora: Nelly Fernández Tiscornia Elenco: Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni, Malena Solda. Dirección: Luis Brandoni

- “Sueño de tango”. ESTRENO. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Una obra que combina el misterio del cine clásico con la intensidad del teatro en vivo. Una diva del cine nacional en decadencia, ícono de otra época, vive en el silencio y el encierro desde hace años. Nadie sabe de ella ni por qué dejó ese mundo atrás. Un periodista ambicioso, que se ha enamorado de ella en su juventud, decide ir en su búsqueda. Su objetivo: entrevistarla y sacarla de su encierro. Bajo la dirección de Juan Carlos Capello y Marcela Espíndola Galante, y con l interpretaciones de Emilia Sánchez y Nelson Cabrera.

- "La rota madre que te parió". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

- ”H Y V, hasta dónde estás dispuesto a llegar?”. 21hs. Teatro La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre



Hugo y Víctor tienen un encuentro fugaz y único que los marcará para siempre. Después de un tiempo el destino los vuelve a juntar... Pero esta vez, hay que resolver el pasado. Dirección y Libro: Roberto A. Malaguarnera. Actúan: Pablo Samudio, Gustavo Escalante, Jonatan Maragliano Y Roberto A. Malaguarnera.

Sábado 11 de octubre

- "Comando geronte". ESTRENO. 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre



Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta, conmovedora y divertida. Dramaturgia y Dirección: Miguel Franchi. Actúan: Evangelina Bruno y Tito Gómez.

- "Habitación 3". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábados 18 y 25 de octubre.

Habitación 3 es un ciclo de teatro breve compuesto por tres obras que transcurren en un mismo escenario: una habitación. Cada historia se sitúa en una época distinta y despliega un lenguaje y una propuesta estética propia. Sin embargo, todas convergen en un mismo eje: el paso del tiempo y su inminencia. Dirección general por Sofía Di Palma. Actuación en "Apocalipsis": Eva Ricart y German Lucatti. Actuación en "Alto viaje amiga": Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis. Actuación en "Te escucho un poco lejos": Sofia Di Palma

- "Los límites de la realidad". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Un evento que une tres obras breves sobre el amor, la ficción y los universos paralelos, escritas y dirigidas por Gustavo Postiglione. Actúan: Martín Salomón, Julieta Hemmerling, y Verónica Ortiz. Cada obra marida con un vino excepcional. Además la entrada, incluye picoteo de empanadas, sandwiches y canapés. Y como cierre: helado a base de vino.

- "Una canción para siempre". 21hs. La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051)

Un accidente del pasado puso en pausa a una banda de rock en pleno momento de ascenso. El deseo de volver a tocar es un fantasma que convive en cada encuentro de este grupo de amigos. Una noticia inesperada y urgente volverá a poner sobre la mesa lo que quedó pendiente. Acompañarse, decir cuánto se aman, abrazarse y no saberse solos, serán premisas silenciosas en esa noche. Lo postergado se vuelve presente. La vida en un instante. El amor, la fraternidad y una canción para siempre.

Intérpretes: Esequiel Caluva, Leandro Frana, Bruno Galloni, Mariano Perassi, Fernando Sacone y Manu Zimmermann. Producción y dirección: Gustavo Mondino





- “La hija sin cabeza. Crónica poética de una inundación”. 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

La inundación del 2003 en Santa Fe arrasa una casa donde viven tres hijas y una madre, aisladas de la ciudad. Las tres hermanas llevan puesto lo único que pudieron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras el agua se apropia de las habitaciones, las protagonistas intentan descubrir quién es la hija que perdió la cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi, con dirección de Luciana Di Pietro.

- "Nogoyá". 21hs. El Refugio (Urquiza 2646)

20hs preludio + instalación audiovisual

Próximas funciones: domingo 12 en el CC Atlas

- “¿Quién está ahí?". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Dirección: Alejandro Pérez Leiva. Dramaturgia: Rubén Corvalán. Actúan: Silvia Giovagnoli, Javier Manuel Ojeda, Jorge Palillo, Agustín Pedro Fernández, Nicolás Martín Colombo, y Valentina Verdura.

- "Perdona nuestros pecados". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Domingo 12 de octubre

- “A Partir de Ahora”. MUSICAL. 20hs. Cultural de Abajo

Próximas funciones: domingo 19 de octubre

"A partir de ahora" cuenta la historia de Olivia, Erika, Sebastián, Angie y Martín, un grupo de amigos que se enfrenta a un evento inesperado. Cada uno de ellos deberá lidiar con su propio vacío mientras intentan reconstruir una amistad que parece fragmentarse. Nominada a cinco Premios Hugo Federales. Dramaturgia: Micaela Vanesa Narodowski, Antonella Valese

- "Sonota Corporabile". 20hs. Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río). Gratis.

Festival Payasadas



En Sonata Corporabile, 12 acróbatas, dirigidos en residencia por Gerardo Hochman, suenan sus cuerpos en el espacio guiados por Beethoven, Vivaldi, Schubert, Handel y Haydn.



- "Opus 1, pequeña pieza de una bailarina". 20hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)



"Opus 1, pequeña pieza de una bailarina" es un relato basado en la historia de Albertina Andrés, atravesada por las prácticas musicales de su mamá y su papá. ¿Por qué es importante estudiar música? ¿Qué mueve al deseo? ¿Cómo sería la vida sin el baile? En un salón de clases de danza, Albertina reflexiona estas preguntas. Intérprete y dramaturgia: Albertina Andrés. Dirección y asesoramiento dramatúrgico: Renata Moreno.

- "Nogoyá". 21hs. CC Atlas (Mitre 645)

20hs preludio + instalación audiovisual

