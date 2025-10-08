Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

El fiscal Taiano quiere saber si existen mensajes entre el presidente y promotores del memecoin como Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros

Davis y Milei en un encuentro en la Casa Rosada.

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso que los peritos analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación del caso de la criptoestafa $Libra para establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del memecoin Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy .

La decisión de Taiano abarca, además, los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y Sergio Morales , quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los teléfonos a los que se refiere en fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo pasado, unos 20 días después de la criptoestafa lanzada el 14 de febrero . El contenido de los dispositivos ya fue extraído y está en poder de los investigadores.

El fiscal ordenó revisar los teléfonos de Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $Libra.

>>Leer más: Confirmaron que la comisión Investigadora de $Libra citó a Karina Milei

La resolución dispone analizar todas las conversaciones entre esos dispositivos, tanto las individuales como las grupales.

Investigados

La nómina de investigados incluye a Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (CEO de Kip Protocol), Julian Peh (o Peh Chyi Haur) y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

Las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, X y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.