La Capital | Política | $LIBRA

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

El fiscal Taiano quiere saber si existen mensajes entre el presidente y promotores del memecoin como Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros

8 de octubre 2025 · 18:38hs
Davis y Milei en un encuentro en la Casa Rosada.

Foto: Archivo / La Capital.

Davis y Milei en un encuentro en la Casa Rosada.

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso que los peritos analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación del caso de la criptoestafa $Libra para establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del memecoin Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La decisión de Taiano abarca, además, los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La decisión del fiscal

Los teléfonos a los que se refiere en fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo pasado, unos 20 días después de la criptoestafa lanzada el 14 de febrero. El contenido de los dispositivos ya fue extraído y está en poder de los investigadores.

El fiscal ordenó revisar los teléfonos de Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $Libra.

>>Leer más: Confirmaron que la comisión Investigadora de $Libra citó a Karina Milei

La resolución dispone analizar todas las conversaciones entre esos dispositivos, tanto las individuales como las grupales.

Investigados

La nómina de investigados incluye a Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (CEO de Kip Protocol), Julian Peh (o Peh Chyi Haur) y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

Las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, X y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

El cruce de Martín Menem y Facundo Manes en un pasillo del Congreso.

Menem desmintió a Manes por las supuestas "amenazas" antes de la sesión en Diputados

La Casa Rosada insistirá para que Santilli encabece la lista.

La Libertad Avanza apelará el rechazo judicial e insistirá con Santilli al frente de la lista

Tras renunciar a su candidatura legislativa y a su cargo como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Espert pidió licencia en Diputados.

Espert pidió licencia en Diputados hasta el fin de su mandato, pero no renunció al goce de sueldo

Karen Reichardt, la ex modelo y conductora de TV que reemplazará a José Luis Espert 

Quién es Karen Reichardt: de modelo ícono de los 90 a reemplazo de Espert en la lista de LLA

