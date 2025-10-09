Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

El chofer y un joven de 27 años fueron interceptados a la noche durante un operativo policial en la zona oeste rosarina

El taxista y el otro detenido fueron identificados en Riobamba al 4500.

Un patrullaje de rutina en el oeste de Rosario concluyó este miércoles con un taxista detenido porque llevaba droga en su vehículo . La policía confirmó que el pasajero que iba a bordo también quedó bajo arresto luego del secuestro de la mercadería ilegal y un intento fallido para evitar la captura .

El conductor de 47 años fue identificado mientras llevaba a un joven con un bolso rosa en Riobamba al 4500 . La reacción de ambos llamó la atención del personal del Comando Radioeléctrico y finalmente encontraron sustancias estupefacientes dentro del automóvil.

De acuerdo al relato de los uniformados, el muchacho que iba en el asiento trasero era quien tenía la droga en su poder hasta que se cruzaron con las fuerzas de seguridad provinciales. No obstante, ambas personas fueron denunciadas y quedaron bajo custodia a la espera de la intervención de la Justicia.

El procedimiento que derivó en el hallazgo de la cocaína se llevó a cabo minutos después de las 22, entre las calles Servando Bayo y Pascual Rosas. Fuentes oficiales precisaron que Alejandro G. iba manejando un Chevrolet Prisma cuando fueron interceptados por la policía.

Según la declaración de los uniformados, Juan Cruz O. trató de deshacerse de la droga antes del encuentro con las autoridades. El joven de 27 años le entregó el bolso al taxista y éste lo puso en el asiento del acompañante mientras estaban dentro del coche.

La maniobra del pasajero llamó la atención de los efectivos inmediatamente. A la hora de revisar el vehículo encontraron una bolsa de nylon con trozos compactos de una sustancia blanca, similar a la cocaína.

A partir de este hallazgo, el chofer y el muchacho que iba en la parte trasera quedaron detenidos. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con la investigación sobre el episodio.