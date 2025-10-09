Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Política
Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política
Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Información General
Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
La Ciudad
Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
Política
Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
La Ciudad
Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal
La Ciudad
Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad
Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad
Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Salud
Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
La Ciudad
Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad
Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad
Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
Información General
Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General
Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
La Región
La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Ciudad
Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad
El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario