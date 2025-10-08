Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Coad define en asamblea si se pliega a la medida de fuerza nacional para pedir salarios dignos y la aplicación de la ley de financiamiento universitario

Los docentes universitarios continúan con su plan de lucha

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores ( Coad ), iniciaron este miércoles una votación interna para definir si adhieren al paro nacional c onvocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para el próximo martes 14 de octubre.

En un comunicado, el gremio local señaló que “ el logro de la ley de financiamiento universitario , que ratificamos con el rechazo del Congreso al veto de Milei, es un nuevo punto de partida para una lucha que continúa: la pelea por salarios dignos y por presupuesto frente a una política de Gobierno que se propone destruir la universidad pública y gratuita”.

Desde la Coad convocaron a toda la comunidad docente e investigadora de la UNR a participar de la votación para definir si el gremio se suma a la medida de fuerza nacional, impulsada por Ctera y la federación Conadu Histórica.

Entre los principales puntos del reclamo, el sindicato enumeró:

La efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario , aún sin aplicación.

La reapertura de la paritaria salarial , cerrada de forma unilateral por el gobierno nacional.

Un mayor presupuesto para las universidades públicas .

La reconstrucción de una política científica nacional que acompañe las necesidades económicas y sociales del país y respete el trabajo de los investigadores.

“Necesitamos una urgente recomposición salarial”

En el comunicado, la conducción gremial advirtió que “hoy no existe ninguna garantía ni política gubernamental que vaya en la línea de cumplir ninguno de estos reclamos urgentes”.

Asimismo, remarcaron que los salarios del sector “se encuentran en su piso histórico” y que resulta “imprescindible una urgente recomposición que permita, al menos, recuperar el poder adquisitivo que los sueldos tenían en noviembre de 2023”.

De aprobarse la adhesión, los docentes de la UNR se sumarán al paro nacional de 24 horas lanzado por Ctera, que agrupa a docentes de nivel primario, secundario, terciario y universitario en todo el país.