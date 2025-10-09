Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para detener una caída que lo apremia

Para medirse con Tigre, Newell's modificaría esquema táctico, introduciría 5 cambios, y aparecerían desde el arranque Luciano, Maroni e Iñíguez

El DT de Newell’s, Cristian Fabbiani, se inclinaría por patear el tablero para tratar de cambiar la suerte del conjunto rojinegro en el torneo.

Con Newell's tratando de resurgir luego del tremendo golpazo que representó la durísima goleada que le propinó sin concesiones Boca, en el estadio xeneize, el cuerpo técnico rojinegro comenzó a esbozar algunos movimientos que muestran a donde está apuntando para tratar de forjar gestos contundentes de respuestas que se debe hace tiempo.

En esos manotazos al aire, muy cargados de desconcierto, se incluyen búsquedas que llaman mucho la atención.

Con la dirigencia cuestionada y el técnico sin crédito luego de quedar lejos de todos los objetivos iniciales, sin Copa Argentina y con derrota en el clásico como drástica referencia, el partido de este viernes, a las 18.30, frente a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 12ª del torneo Clausura, será una auténtica hoguera. Y servirá de dura prueba para tratar de tomar una senda de recomposición luego de un tránsito irregular y apático que ya despertó señales de alerta desde todos sus flancos.

Fabbiani patea el tablero en Newell's

Dentro de esos intentos que está probando en el predio de entrenamientos de Bella Vista, Cristian Fabbiani, se inclinaría por patear el tablero para tratar de cambiar una suerte que le viene dando la espalda, socarronamente, hace rato al equipo del parque Independencia.

En ese escenario de máxima tensión, el técnico apelaría este viernes a cambiar el sistema táctico, y esa determinación dejaría afuera de la línea defensiva al experimentado zaguero Fabián Noguera, y de esa manera la Lepra volvería a pararse frente al Matador de Victoria con cuatro hombres en el fondo.

Dentro de ese marco, también saltaría otro gesto que busca reordenar ese sector, que apunta al retorno de Alejo Montero al lateral derecho, donde cumple tareas, con evidente esfuerzo, pero en los últimos duelos, el DT lo mandó al otro costado, donde cayó en el caos general y la falta de compromiso colectiva habitual del funcionamiento defensivo, y bajó notablemente sus prestaciones y su rendimiento.

En esa zona también aparecería otra gran sorpresa, ya que el Ogro probó en las últimas prácticas con Martín Luciano como marcador lateral izquierdo. El defensor hace dos partidos que ni siquiera fue citado por el entrenador para integrar el banco de relevos, y ahora aparecería desde el inicio.

Otro manotazo al aire del DT, con falta total de coherencia en relación a los que realizó y expresó durante su proceso.

El medio de Newell's, muy lento

Según lo trascendido desde el Centro Griffa, en el mediocampo leproso también aparecerían cuestiones dignas de análisis. Es que Fabbiani apostaría todo a una línea media de mucha experiencia, con poca movilidad y menos capacidad de contención.

Allí, regresaría el volante ofensivo Gonzalo Maroni, tras cumplir la sanción de dos fechas por la expulsión recibida ante Belgrano, y también aparecería Gaspar Iñíguez cono volante central, muy cerca de Ever Banega.

En un momento de máxima necesidad, Fabbiani le daría una oportunidad a un jugador que hasta ahora nunca pudo demostrar estar a la altura de ser, al menos, un valor de recambio en el conjunto rojinegro.

Esas disposiciones llevarían a dejar fuera de los once principales al juvenil Luca Regiardo, quien tiene todos los boletos para integrar un lugar entre los hombres de relevos.

En ataque, los retoques no son tan llamativos como en otros sectores pero igual el DT realizaría una variante en esa zona. De acuerdo a lo que se supo, el pibe Facundo Guch entraría por Giovani Chiaverano, y acompañaría al paraguayo Cocoliso González, que seguirá como único centrodelantero, y a Luciano Herrera en la conformación de la delantera.

De esta manera, una probable formación de Newell’s para este viernes sería con Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Gonzalo Maroni, Gaspar Iñíguez y Ever Banega; Facundo Guch, Cocoliso González y Luciano Herrera.

Esto es lo que mostró el equipo en las últimas prácticas. Habrá que ver si el DT se decide por ratificar esta postura de cambio, que persigue fines que ya no tienen más margen de maniobra.

Newell's no podrá contar con Espínola

Para el encuentro de este viernes ante Tigre, en el Coloso, Newell’s tendrá que afrontar la dificultad adicional de tratar de disimular la ausencia de su arquero titular, Juan Espínola, quien se encuentra representando al seleccionado mayor paraguayo en la Fecha FIFA.

El combinado guaraní se encuentra en Japón y se prepara en Osaka, ciudad que será sede del primer partido por la Fecha FIFA de octubre. Allí, tendrá una doble prueba en territorio asiático, que forma parte del proceso de puesta a punto futbolística de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se desarrollará en 2026.

En este sentido, el conjunto paraguayo se medirá con su par de Japón este viernes 10 de octubre, en el Panasonic Stadium Suita. Y, luego, el martes 14 de octubre, enfrentará a la República de Corea, en el Estadio Mundialista de Seúl.

Sin brillar, el paraguayo Espínola fue uno de los pocos valores regulares y rescatables a lo largo de esta temporada rojinegra repleta de tropiezos y sinsabores.

Con sus atajadas, desde sus manos, desde su vergüenza deportiva bien entendida, salvó al equipo leproso de trances aún más complicados.

En el parque Independencia, lo esperan con los brazos abiertos.