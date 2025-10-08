Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Vecinos de la zona oeste rosarina vivieron una noche tensa este martes debido a un incendio que provocó graves daños materiales. Entre otros problemas, una mujer sufrió el derrumbe de su casa sobre la vivienda de su padre mientras los bomberos trataban de apagar las llamas.

El siniestro se produjo pasadas las 20 en casillas ubicadas sobre el pasaje 1825 al 6200 . Ante el riesgo de propagación hacia otros domicilios, los Bomberos Voluntarios trabajaron con varias dotaciones y luego se sumó personal de la Policía de Santa Fe para neutralizar el peligro en el barrio Triángulo.

Uno de los domicilios afectados en ese sector es un inmueble de dos plantas. En el nivel superior, la dueña se salvó gracias a la ayuda de sus vecinos para salir hacia un techo lindero junto con su familia y sus mascotas. Después, el piso se desplomó sobre el hogar de su papá.

El derrumbe se produjo en un sector con varios autos y motocicletas estacionadas. El fuego también avanzó sobre los vehículos en Campbell al 3400 y dañó severamente la estructura de las viviendas.

Incendio pasaje 1825 6200 5 Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

"Fue inesperado. Estábamos preparando la cena con mi marido y escuchamos una explosión", recordó Jaqueline este miércoles a la mañana. En cuanto a la reaccion siguiente, indicó: "Cuando nos acercamos al patio, vimos humo y ya no podíamos bajar".

Dado que no podía usar la escalera, la pareja y su hijo treparon por la pared para ir a la casa de unos vecinos. Previamente, la mujer de 40 años tomó una decisión arriesgada. "Yo cometo el error de volver a buscar a mis mascotas", manifestó en diálogo con El Tres TV. Finalmente consiguió sacar a cinco perros y dos gatos que resultaron ilesos.

La magnitud del incendio en la zona oeste fue tal que los Bomberos Zapadores se sumaron al operativo con otras tres dotaciones de Bomberos Voluntarios. Al final de la noche sólo se registraron daños materiales y no había personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Un pedido de ayuda tras el incendio

El día después del operativo de emergencias, Jaqueline asumió la difícil misión de reconstruir su hogar. Dado que todavía no sabía si era posible reparar el inmueble como lo habían construido, su familia decidió empezar a retirar todo lo que quedaba entre los escombros y el hollín. Asimismo recomendó que quienes quieran colaborar con ella se comuniquen a través de la línea telefónica 341-5-897155.

La dueña de la casa está en pareja con el empleado de una empresa de seguridad privada. Desde hace 11 años trabaja dentro en su domicilio con papelería y sublimación. Si bien el fuego provocó grandes daños, le dio tiempo suficiente para llevarse una de las máquinas que utiliza y el resto de sus herramientas quedaron intactas en la planta alta.

Incendio pasaje 1825 6200 4 Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

"Este es mi único lugar, no tenemos otro dónde ir. No pienso dejar a mis mascotas. vivo acá hace 37 años", comentó la mujer. A continuación, explicó: "Hay que vaciar y ver cómo se empieza de nuevo. Ahora no vemos más que ladrillos y vehículos incendiados, no sabemos cómo quedaron las paredes".

La familia perdió casi todos sus electrodomésticos y el hombre que ocupa el nivel inferior quedó en una situación similar. El plomero aún tenía sus herramientas de trabajo, pero se quedó sin heladera y sin cocina. Mientras tanto, los bomberos no lograron determinar la causa del incendio durante el operativo.