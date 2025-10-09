La Capital | Zoom | Netflix

Netflix estrenó "Caramelo", la película brasileña con perros callejeros que se convirtió en un éxito mundial

El film, inspirado en un símbolo de la cultura popular de Brasil, emociona con una historia sobre la amistad, la esperanza y la adopción responsable

9 de octubre 2025 · 14:11hs
Caramelo se titula el filme que se roba todas las miradas en Netflix

"Caramelo" se titula el filme que se roba todas las miradas en Netflix

Netflix estrenó “Caramelo” este miércoles 8 de octubre, una emotiva comedia dramática que rápidamente se posicionó entre las películas que lidera el ranking de visualizaciones. La producción brasileña, escrita y dirigida por Diego Freitas, tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y ya fue celebrada por la crítica por su sensibilidad y mensaje solidario.

La película rinde homenaje al “vira-lata caramelo”, un perro mestizo de color marrón claro muy común en las calles de Brasil y que se transformó en un símbolo nacional de lealtad y resiliencia. El caramelo representa la diversidad cultural del país y pasó de ser un emblema del abandono a convertirse en un ícono de identidad popular. En Río de Janeiro, esta raza fue declarada patrimonio inmaterial, y existe un proyecto para reconocerla como patrimonio nacional.

La producción también forma parte de una campaña solidaria para promover la adopción de perros callejeros, reforzando el mensaje central de la película: todos los animales merecen una segunda oportunidad.

>> Leer más: Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

De qué trata "Caramelo"

La historia está protagonizada por Rafael Vitti, quien interpreta a Pedro, un chef talentoso cuya vida cambia radicalmente cuando recibe un diagnóstico médico complicado. En medio de la desesperanza, aparece en su camino Caramelo, un perro callejero que se convierte en su compañero inseparable y lo ayuda a recuperar la motivación para seguir adelante.

“Caramelo” combina humor, drama y ternura en una trama que explora el valor de la amistad y la capacidad de los vínculos afectivos para transformar vidas. A lo largo del film, Pedro enfrenta sus temores y vuelve a conectarse con su familia, mientras su nuevo compañero de cuatro patas le enseña a disfrutar nuevamente de las pequeñas cosas.

image

El vínculo entre el protagonista y su perro refleja cómo el amor y la compañía pueden sanar heridas emocionales profundas. La película deja un mensaje esperanzador y se suma a la tendencia de producciones que promueven causas sociales a través del entretenimiento.

Un éxito en Netflix y en redes sociales

Desde su estreno, “Caramelo” se posicionó entre los contenidos más vistos de Netflix en Latinoamérica, destacándose por su guion emotivo y su fotografía cálida. En menos de 24 horas, el film sumó millones de reproducciones y cientos de comentarios positivos por su sensibilidad y su mensaje sobre la adopción responsable.

El perro protagonista,Caramelo, también se volvió una figura mediática. El animal tiene su propia cuenta en Instagram (@carameloamendoim), donde reúne a más de 154 mil seguidores. En ese perfil, se comparten imágenes del rodaje y campañas de concientización sobre el cuidado y la adopción de mascotas.

>> Leer más: Netflix: la divertida comedia española que se ubica primera en el ranking

El tráiler oficial de "Caramelo"

Embed

>> Leer más: Netflix: un clásico de terror de tan solo 90 minutos

Noticias relacionadas
Animal es la nueva serie de comedia de Netflix

Netflix: la divertida comedia española que se ubica primera en el ranking

Es la tercera saga de la antología Monstruo, tras las historias de Jeffrey Dahmer y de los hermanos Menéndez

Netflix: una escalofriante serie que es furor y está basada en una historia real

Duki muestra en el documental de Netflix su lado más íntimo, con imágenes inéditas sobre su vida diaria y antes de subirse a los escenarios

Rockstar: el documental de Duki en Netflix que muestra al hombre detrás del cantante

Im Si-wan y Park Gyu-young se vuelven a cruzar luego de sus sobresalientes actuaciones en El juego del calamar

Netflix: la película coreana de acción con protagonistas de "El juego del calamar"

Ver comentarios

Las más leídas

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Lo último

Patrimonio rodante: Santa Fe se lanza a la Autoclásica con seis autos y un colectivo único

Patrimonio rodante: Santa Fe se lanza a la Autoclásica con seis autos y un colectivo único

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Tras el entrenamiento matutino, casi todo el plantel canalla emprendió viaje este jueves hacia Buenos Aires para estar en la despedida de Russo en la Bombonera. Dolor en Central

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito

No me quiero morir sin ser campeón con Central, dijo Russo y se convirtió en leyenda

Por Sergio Faletto
Opinión

"No me quiero morir sin ser campeón con Central", dijo Russo y se convirtió en leyenda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Ovación
Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Ovación

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Policiales
Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta
Policiales

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

La Ciudad
Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación