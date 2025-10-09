La Capital | La Ciudad | GER

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

El Concejo empezó a debatir un pedido de informes sobre la ampliación de las instalaciones del club y la extracción de árboles

9 de octubre 2025 · 10:36hs
El límite sur del predio de GER se ubica frente a calle Cerrito.

Foto: Google Street View.

El límite sur del predio de GER se ubica frente a calle Cerrito.

La comisión de Obras Públicas del Concejo le dio despacho favorable este martes a un proyecto sobre el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER). La decisión responde a reclamos de socios y vecinos del parque de la Independencia por una serie de reformas que limitan el espacio público.

Algunas de las personas que viven frente al predio ubicado sobre calle Moreno advierten que "cada vez queda menos espacio para poder disfrutar" de uno de las principales áreas verdes de la ciudad. Así lo definió la edila Fernanda Gigliani durante un reportaje en LT8 respecto de los cambios recientes en ese sector del macrocentro.

La concejala aclaró este jueves que "no hay animosidad hacia el club" y remarcó que algunas de las personas que plantearon su preocupación son socias de la institución. Al margen de esta distinción, todas están preocupadas por la ampliación del cerco perimetral, una modificación que requiere autorización expresa del Estado.

¿Qué cambiaron en GER?

De acuerdo a las fotos que repasó la representante del bloque Iniciativa Popular (IP) durante la reunión de la comisión, las rejas que marcan el límite del club están aproximadamente un metro y medio más cerca de la calzada. "Nos llama la atención porque no ha llegado ningún mensaje de la intendencia", indicó la funcionaria desde el Palacio Vasallo.

Las últimas reformas que dio a conocer la entidad públicamente no mencionan este tipo de ampliaciones. No obstante, a mediados de septiembre anunciaron la construcción de una nueva cancha de fútbol tenis en el sector de los quinchos. En ese momento también destacaron las obras de remoción y renovación de los parrilleros, así como algunas tareas de mantenimiento en el área de tenis, cerca del extremo nordeste del predio.

>> Leer más: Un relevamiento indica que uno de cada cuatro clubes está en terrenos públicos

Por otra parte, los vecinos dieron cuenta de la extracción de algunos árboles dentro de GER, otra modificación que también requiere autorización del municipio. En este caso, Gigliani añadió dentro de su proyecto que dicha tarea "afecta negativamente al ambiente, al patrimonio verde de la ciudad y al bienestar de quienes diariamente utilizan el parque".

En tercer lugar, quienes utilizan el espacio público alrededor de la institución hicieron un llamado de atención sobre la alta velocidad de los vehículos que pasan por las calles internas. En este sentido, la concejala consideró que esta conducta pone en peligro a quienes practican deporte o pasean con sus animales.

Un pedido de informes sobre GER

En base a los testimonios sobre los cambios en el parque de la Independencia, la comisión de Obras Públicas impulsó el tratamiento de un pedido de informes a la Municipalidad para despejar las dudas sobre la situación de GER. Cabe recordar que la institución es una entre varios clubes utilizan terrenos públicos en Rosario.

Por un lado, la propuesta apunta a confirmar si la ampliación del cerco perimetral fue autorizada por el Estado. En ese caso, el cuerpo deliberativo espera respuestas sobre los motivos de la decisión y los detalles de las reformas habilitadas. En los mismos términos se planteó la solicitud respecto de los árboles extraídos dentro del predio.

En tercer lugar, Gigliani promovió la consulta sobre la posibilidad de implementar reductores de velocidad en las calles internas del parque de la Independencia. Como parte de la necesidad de adoptar medidas de seguridad vial en ese lugar, expresó: "Queremos ver cómo se congenia el desarrollo de la actividad deportiva y social del club con el disfrute de todos los rosarinos de uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad".

