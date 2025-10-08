La Capital | Policiales | Justicia

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Luego de que la Corte revocara la condena, la Cámara Penal absolvió a Luciano Nocelli, que ya estaba en libertad. El gobierno provincial celebró la resolución

8 de octubre 2025 · 19:38hs
El gobernador Maximiliano Pullaro celebró la absolución del policía Luciano Nocelli

El gobernador Maximiliano Pullaro celebró la absolución del policía Luciano Nocelli, quien estuvo cinco años preso hasta que fue liberado en noviembre de 2024.

La Cámara Penal de Rosario absolvió al policía Luciano Nocelli, quien había sido condenado a 25 años de cárcel por el doble homicidio de Jimena Daiana Gramajo y Maximiliano Rosasco ocurrido en 2019. Un año después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia anulara esa condena alegando arbitrariedades y ordenara que un tribunal de segunda instancia dictara un nuevo fallo que tuviera en cuenta ese pronunciamiento, los camaristas Gabriela Sansó, Alfredo Ivaldi Artacho y Juan Pablo Lavini Rosset revocaron la condena contra el policía, que ya se encontraba en libertad.

La resolución judicial fue celebrada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien desde que asumió en su cargo abogó por una revisión del caso que había sido confirmado en segunda instancia e incluso llegó a deslizar la posibilidad de un indulto. También el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni manifestó su beneplácito.

Condena

Gramajo, de 25 años, y Rosasco, de 35, fueron asesinados el 21 de mayo de 2019 en Buenos Aires y 27 de Febrero. Según se comprobó en el juicio, segundos antes el hombre había intentado sustraerle el bolso a una mujer que resistió el atraco y por ello fue golpeada por el asaltante. En tanto, la mujer esperaba a su cómplice a bordo de una moto cuando entraron en acción dos policías del Comando Radioeléctrico —Nocelli y Hugo Leone— que patrullaban la zona.

En ese marco se produjo un intercambio de disparos entre Rosasco, que alcanzó a realizar un tiro con un revólver calibre 38, y los hechos se desplegaron en una vertiginosa secuencia de 14 segundos que terminó con ambos asaltantes mortalmente heridos.

>>Leer más: Un policía afrontará en un juicio oral un pedido de prisión perpetua por un doble crimen

En abril de 2022 Nocelli fue condenado a 25 años de cárcel por el doble homicidio, sentencia luego confirmada por la Cámara Penal. La investigación contó con registros de cámara de vigilancia que captaron parte de lo sucedido y los fallos condenatorios distinguieron dos secuencias: una de 11 segundos en la que se consideró que los uniformados actuaron de acuerdo a la ley y otra de tres segundos en la que juzgaron excesos por parte de Nocelli, sobre todo cuando éste le disparó a Gramajo dos veces a corta distancia y por la espalda. También cuestionaron dos tiros de remate al ladrón cuando ya estaba malherido y desarmado en el suelo.

La historia observó un giro cuando Pullaro asumió la gobernación y expuso el caso Nocelli como un hecho en el que no se había cuidado al policía. En tanto, la apelación al fallo de Cámara presentada por la defensa del policía condenado llegó a la Corte Suprema santafesina que en noviembre del año pasado anuló la condena y ordenó que otro tribunal de Cámara volviera a dictar sentencia.

Los fundamentos coincidieron con los que previamente había expresado el procurador general Jorge Barraguirre al criticar que el evento de 14 segundos hubiera sido fraccionado en dos secuencias distintas, ya que ese enfoque no reflejaba la dinámica, velocidad y contexto en el que se habían desarrollado los hechos sino que se valoraron posteriormente, con la reproducción pausada las imágenes captadas por las cámaras y una perspectiva totalmente distinta a la del policía, “prescindiendo de la inmediatez, la tensión y el carácter vertiginoso del enfrentamiento”, según rescata el fallo conocido este miércoles.

Absolución

A partir de la orden de la Corte de volver a analizar los hechos sin escindirlos y teniendo en cuenta el contexto operativo real para evaluar el desempeño de los policías actuantes durante los 14 segundos en los que se desarrollaron los hechos, la Cámara revisó la sentencia anulada para dictar nueva sentencia.

El primer voto fue de la jueza Sansó, para quien el análisis de los hechos debían incorporar la dimensión subjetiva de la conducta, es decir “la reacción del agente frente a un contexto de violencia, el temor experimentado, la percepción del peligro concreto y el riesgo inminente que representaba la situación”, ya que “no ponderar tales elementos derivó en una apreciación parcial de la prueba, que desatiende otros factores relevantes que pudieron influir en el obrar”.

En ese marco la camarista tuvo en cuenta “elementos indiciarios unívocos” que a su entender no habían sido contemplados y que encontró compatibles con lo manifestado por Nocelli al declarar que no sabía si Leone estaba vivo o muerto cuando lo vio tendido y entendió que la situación de riesgo no se había extinguido.

>>Leer más: La Corte provincial anuló la condena a un policía que asesinó a dos delincuentes

“Desde la percepción de cada protagonista o testigo directo de los hechos, el riesgo era plausible y persistió hasta los últimos momentos”, entendió Sansó, para agregar: “Colocándonos en la situación del enjuiciado, independientemente de que cada uno pueda imaginar una mejor respuesta desde su propia subjetividad, existiendo objetivamente circunstancias configurativas de una situación única, atravesada por un único y especial estado de tensión y alerta, todo conduce con razonable certeza a confirmar la versión sobre su propia reafirmación del riesgo”.

“En ese contexto, aseverar que el acusado advirtió que el agresor quedó desarmado y siguió disparando, ha sido una afirmación en perjuicio del encartado, basada en la reconstrucción posterior al hecho, pero sin andamiaje en las pruebas rendidas, que valoradas en su conjunto daban cuenta de una tensión por riesgo de vida, distinta de la tuvo en cuenta el Tribunal”.

Así, “conforme los lineamientos del Superior Tribunal para la solución del caso, que comparto tanto por el respeto institucional y la autoridad de sus decisiones, como por la conformidad sustantiva con el contenido de sus fundamentos”, la camarista propuso “hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y absolver al imputado”.

Celebraciones

Luego de conocer el fallo el gobierno provincial comunicó las consideraciones de Pullaro: “Celebro este fallo por todos los buenos policías que nos cuidan”, indicó el mandatario santafesino, para agregar: “Algo está cambiando en la Justicia santafesina. Agradezco este cambio de mirada y espero que sigamos por este camino”.

>>Leer más: "Es volver a vivir": la emoción del policía Luciano Nocelli al quedar libre tras 5 años preso

También Cococcioni celebró la absolución de Nocelli. “Un policía que a las 10 de la noche tuvo que decidir en 14 segundos cómo actuaba: si protegía su vida, la de su compañero tirado en el suelo y los bienes de la víctima, o nada de eso. Lo celebro porque defiende a los buenos policías, lo celebro yo y cada uno de los hombres y mujeres de la fuerza que día a día se ponen el uniforme y salen a patrullar por las zonas más calientes para que los vecinos puedan vivir un poco más tranquilos”.

Noticias relacionadas
“Con este juramento renovamos nuestro compromiso con la investigación de los delitos y con la ciudadanía, principalmente con las víctimas”, dijo la jefa de los fiscales, María Cecilia Vranicich. 

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

la justicia fallo a favor de ginobili en una demanda contra mapuches

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

Morena Rial otra vez detenida  

Morena Rial fue detenida otra vez: no cumplió con los requerimientos de la Justicia

La detención de Ángel B. por el crimen de una mujer en zona oeste

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Ver comentarios

Las más leídas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Lo último

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

Cómo detectar quién está conectado al WiFi del hogar

Cómo detectar quién está conectado al WiFi del hogar

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Cosas del destino: hace exactamente un año el club de Arroyito atravesaba por un momento de mucha angustia con la muerte del Tordo

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Por Elbio Evangeliste
Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria
Ovación

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ovación
El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores
Ovación

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Policiales
Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados