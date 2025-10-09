Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Este jueves, desde las 16, los hinchas se reunirán en la puerta del club para despedir a "Miguelo". Los jugadores del plantel están viajando a La Bombonera

La conmoción por la muerte de Miguel Ángel Russo se siente con fuerza en Rosario. Mientras en distintos puntos del país se multiplican los mensajes de dolor y agradecimiento, los hinchas de Rosario Central organizaron una convocatoria espontánea para rendirle homenaje este miércoles a partir de las 16 frente al Gigante de Arroyito.

“ Hoy a partir de las 16 hs nos encontramos en la puerta del club para rendirle homenaje a Miguel. Traé velitas, flores, lo que quieras. Para que los que nos quedamos en Rosario también podamos despedirlo ”, dice la publicación que comenzó a circular en redes sociales durante el mediodía y que rápidamente se viralizó entre los simpatizantes canallas.

El encuentro se realizará sobre el ingreso principal del estadio, donde los hinchas prevén llevar camisetas, banderas, flores amarillas y azules y encender velas para recordar al técnico que los condujo a la gloria.

La convocatoria refleja el enorme cariño que la comunidad canalla le profesaba a Russo, un símbolo de la institució n. Su nombre quedó grabado en la historia grande de Central por su liderazgo, su serenidad y su compromiso con el club.

>> Leer más: Comenzó el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central

Durante la mañana, el plantel profesional y el cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan realizaron un minuto de silencio en Arroyo Seco y colocaron una camiseta con el nombre de Russo en el círculo central del campo de entrenamiento. “Gracias por todo, Miguel”, fue el mensaje que se repitió entre los jugadores y trabajadores del predio.

El Gigante de Arroyito, que fue escenario de tantas alegrías bajo su conducción, se convertirá esta tarde en el punto de encuentro para una despedida cargada de emoción. Los hinchas quieren que su último adiós sea, como él, con respeto, gratitud y el corazón canalla latiendo fuerte.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud, pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Ruso08 Miguel Angel Russo dejó un legado de sabiduría para el fútbol argentino.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

>>Leer más: El Gigante de Arroyito, rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.