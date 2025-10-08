Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

La plataforma renovó su catálogo con miniseries de todos los géneros. Los recomendados son un trhiller, una comedia y una serie de drama familiar

Netflix sigue renovando su catálogo con series de todo tipo y género para seguir entreteniendo a sus usuarios y se convierte en el aliado ideal para relajarse en el hogar. En ese sentido, para este finde XL hay tres producciones imperdibles que se prestan para maratonear desde el sillón.

Para este fin de semana, los recomendados son una serie de misterio y humor negro, una serie de drama familiar y una miniserie de comedia, que en estos días se posicionan como las más vistas de la plataforma.

Se trata de “Incontrolables”, "La Casa Guinness" y “Animal ”. En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

“Incontrolables”

“Incontrolables” es el nuevo escalofriante thriller que llama la atención de los usuarios amantes del misterio y del humor negro.

En este drama estadounidense, el misterio y la tensión constante inundan la pantalla. Se trata de una historia repleta de secretos oscuros y drama. Bajo la creación de la comediante de stand up Mae Martin, esta envolvente historia promete mantener al espectador al borde del asiento por sus ocho capítulos.

La historia sigue a varios adolescentes que, bajo el pretexto de ser “reformados”, son enviados a Tall Pines Academy, una institución aislada y dirigida por Evelyn. Lo que en apariencia es un centro educativo destinado a ayudar a jóvenes con dificultades pronto se revela como un lugar donde nada es lo que parece, con reglas estrictas, rituales extraños y un trasfondo oscuro que conecta directamente con el pueblo que lleva su mismo nombre.

En paralelo, entra en escena Alex Dempsey, un policía que junto a su esposa embarazada, Laura, busca comenzar una nueva vida en la localidad donde ella creció.

Sin embargo, la tranquilidad inicial se rompe cuando una serie de sucesos inexplicables despierta en Alex la sospecha de que la academia y su misteriosa directora están detrás de profundos y escalofriantes secretos.

“La Casa Guiness”

"La Casa Guinness" es una serie original creada por Steven Knight, el guionista detrás de Peaky Blinders. La producción, dirigida por Tom Shankland y Mounia Akl, llega con una primera temporada de ocho capítulos ambientados en el Dublín de 1868.

La historia arranca con la muerte de Benjamin Lee Guinness, figura clave que convirtió la cervecería en un imperio y que “llevó paz y prosperidad al pueblo de Dublín”. Ese hecho marcó el final de una era y desató una feroz disputa entre sus herederos.

La serie cuenta con un elenco destacado encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn y Fionn O’Shea. Su primera temporada, disponible en Netflix, ofrece una mezcla de drama histórico, conflictos familiares y estrategias de poder que marcaron la historia de Irlanda.

“Animal”

“Anmial” es otro de los títulos que se encuentra en los primeros puestos dle ranking de Netflix. En tan solo 9 capítulos de media hora, esta producción propone una historia que tiene de todo.

“Alejado de sus raíces, un veterinario gallego consigue trabajo en una lujosa tienda para mascotas, donde los collares de diseñador y las croquetas gourmet abundan”, adelanta la sinopsis de la nueva serie de Netflix. Antón, un adulto rústico y tradicional tiene que empezar a desarrollarse en un ambiente juvenil y liderado por la llamada “generación de cristal”.

El elenco de “Animal” fue destacado por su tiempo cómico, característica que potencia el humor de la serie en cada uno de sus capítulos. La historia también tiene su faceta tierna, dramática y reflexiva, pero no deja de ser extremadamente llevadera y divertida.

