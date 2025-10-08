Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

“Siempre me ayudaste cuando necesitaba un consejo”, dijo el exjugador y técnico de Newell's. El adiós a Miguel Ángel Russo

El actual entrenador de Newell’s, Cristian “Ogro” Fabbiani , despidió con un mensaje cargado de emoción a Miguel Ángel Russo , quien falleció este miércoles dejando una huella imborrable en el fútbol argentino.

A través de sus redes sociales, Fabbiani recordó la profunda relación personal y profesional que los unía desde sus inicios como jugador. “ Fuiste el primero en subirme a Primera. Fuiste el primero en apoyarme en mi enfermedad. Fuiste el primero que me ayudó como DT. Siempre me ayudaste cuando necesitaba un consejo. Todo mi respeto para vos, Miguel. Fuerza familia Russo ”, escribió el exdelantero, que hoy dirige al plantel leproso.

El mensaje rápidamente se viralizó entre hinchas y colegas, que destacaron las palabras del técnico rojinegro y la influencia de Russo en la carrera de muchos futbolistas argentinos.

El exentrenador de Rosario Central fue recordado en todo el país por su trayectoria, su calidez humana y su capacidad para inspirar a distintas generaciones de jugadores.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

>>Leer más: El Gigante de Arroyito, rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

La última visita al Gigante, el 14 de setiembre. Jorge Broun, como todos los jugadores, fueron a saludarlo. Ya estaba mal.

Sebastián Suárez Meccia

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.