Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Fueron 25 procedimientos que tuvieron como objetivos domicilios particulares y droguerías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires

La Agencia Nacional de Discapacidad, en el ojo de la tormenta,

Al menos 25 allanamientos se realizaron este jueves en domicilios particulares y droguerías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires , en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Fuentes judiciales deslizaron que los allanamientos fueron ordenados por el fiscal Franco Picardi frente a "graves irregularidades y direccionamientos en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad" .

En ese sentido, el juez federal Sebastián Casanello reimplantó el secreto de sumario, tras lo cual se ordenaron los nuevos allanamientos a domicilios particulares y droguerías.

En los procedimientos se buscaron teléfonos celulares y aparatos electrónicos, mientras que trascendió que aún no se pidieron detenciones.

La búsqueda fue activada tras detectarse que del análisis de los teléfonos de los primeros involucrados surgieron datos que involucran a otras personas.

La Andis quedó en el centro de la escena luego de la filtración de audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo en los que se mencionaban presuntos pedidos de coimas y se aludía a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el funcionario Eduardo “Lule” Menem.

Los operativos se produjeron después de la aprobación en Diputados de interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud nacional, Mario Lugones, previstas para el miércoles próximo.

El gobierno ya recibió los documentos incautados y acelera la auditoría interna en la Andis, enfocándose en compras sin trazabilidad y posibles sobreprecios.