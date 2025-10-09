La Capital | Política | Allanamientos

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Fueron 25 procedimientos que tuvieron como objetivos domicilios particulares y droguerías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires

9 de octubre 2025 · 14:31hs
La Agencia Nacional de Discapacidad

Foto: Archivo / La Capital.

La Agencia Nacional de Discapacidad, en el ojo de la tormenta,

Al menos 25 allanamientos se realizaron este jueves en domicilios particulares y droguerías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Fuentes judiciales deslizaron que los allanamientos fueron ordenados por el fiscal Franco Picardi frente a "graves irregularidades y direccionamientos en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad".

En ese sentido, el juez federal Sebastián Casanello reimplantó el secreto de sumario, tras lo cual se ordenaron los nuevos allanamientos a domicilios particulares y droguerías.

El objetivo de los allanamientos

En los procedimientos se buscaron teléfonos celulares y aparatos electrónicos, mientras que trascendió que aún no se pidieron detenciones.

La búsqueda fue activada tras detectarse que del análisis de los teléfonos de los primeros involucrados surgieron datos que involucran a otras personas.

La Andis quedó en el centro de la escena luego de la filtración de audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo en los que se mencionaban presuntos pedidos de coimas y se aludía a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el funcionario Eduardo “Lule” Menem.

Los operativos se produjeron después de la aprobación en Diputados de interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud nacional, Mario Lugones, previstas para el miércoles próximo.

El gobierno ya recibió los documentos incautados y acelera la auditoría interna en la Andis, enfocándose en compras sin trazabilidad y posibles sobreprecios.

Noticias relacionadas
Darnir se entregó este sábado en Rosario

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Los allanamientos incluyeron el secuestro de droga fraccionada para la venta.

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

La policía secuestró dinero, drogas y armas de fuego tras la detención del barrabrava.

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Armas, dinero y drogas secuestradas tras la detención de Zapa, barra de Newell´s investigado por narcomenudeo. 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Ver comentarios

Las más leídas

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Lo último

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Tras el entrenamiento matutino, casi todo el plantel canalla emprendió viaje este jueves hacia Buenos Aires para estar en la despedida de Russo en la Bombonera. Dolor en Central

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito

No me quiero morir sin ser campeón con Central, dijo Russo y se convirtió en leyenda

Por Sergio Faletto
Opinión

"No me quiero morir sin ser campeón con Central", dijo Russo y se convirtió en leyenda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Ovación
Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Ovación

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Policiales
Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta
Policiales

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

La Ciudad
Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación