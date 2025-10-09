Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

A la par del velatorio en la Bombonera, hinchas canallas se acercaron al estadio para despedir al histórico referente del club

La partida de Miguel Ángel Russo dejó una profunda tristeza en Rosario Central , pero su legado se mantendrá vigente por años y los fanáticos lo recuerdan con gran cariño. Tras conocer la noticia, hinchas canallas se acercaron este jueves desde temprano al Gigante de Arroyito para despedir simbólicamente a un ídolo y referente del club.

A la par del velatorio que realiza Boca en el Hall Central de la Bombonera , con la presencia de hinchas de diferentes clubes del fútbol argentino, Central realiza su propio homenaje en su estadio, con la imagen de Russo en la pantalla y la Copa de la Liga 2023 presente.

En las afueras del Gigante , un importante número de canallas se acercaron para dejar un recuerdo, acompañarse en la tristeza y decir presente tras la muerte de uno de los máximos referentes de su historia.

Con fotos del entrenador, velas encendidas y flores azules y amarillas , varios socios e hinchas mostraron una señal de respeto para Miguel , quien siempre dejó en claro su amor por Central con acciones. Incluso se escucharon algunas bocinas casi a la pasada, como gestos para acompañar en el difícil momento.

La despedida de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Boca Juniors comunicó hace algunas horas que realizaría un velatorio en su estadio para despedir a su entrenador Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas del club. Por eso, desde las 10 abrieron las puertas de la Bombonera y, entre seguidores del Xeneize, se sumaron hinchas de Central, Estudiantes y otros clubes.

El histórico DT dejó una huella imborrable en varios equipos, por lo que hinchas del fútbol argentino se acercarán al Hall Central de la Bombonera este jueves, pero la institución informó a través de un comunicado oficial que el mismo continuará el viernes de 10 a 12.

Desde la entidad xeneize pidieron respetar la intimidad de la familia, por lo que no está permitido tomar fotos ni realizar filmaciones dentro del lugar.

Con profunda tristeza por la partida de un ídolo, hinchas de Central, Boca y Estudiantes se encontraron en las puertas del estadio para despedir a uno de los grandes entrenadores que tuvo el fútbol nacional.

La decisión de abrir las puertas de la Bombonera busca darle a los simpatizantes la posibilidad de un último adiós, en el mismo escenario donde Russo escribió algunas de las páginas más memorables del fútbol argentino.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.