Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Tras el entrenamiento matutino, casi todo el plantel canalla emprendió viaje este jueves hacia Buenos Aires para estar en la despedida de Russo en la Bombonera. Dolor en Central

La huella que Miguel Ángel Russo dejó en Rosario Central sigue más viva que nunca. Este jueves, una parte importante del plantel campeón de la Copa de la Liga 2023 emprendió viaje hacia Buenos Aires para acompañar al técnico en su despedida de Boca Juniors. El gesto, cargado de afecto y reconocimiento, evidencia el vínculo que el entrenador construyó con sus dirigidos durante su paso por el club de Arroyito.

El plantel entrenó por la mañana en el predio de Arroyo Seco y, apenas finalizada la práctica, varios jugadores partieron rumbo a la Bombonera . Según se supo, la mayoría decidió viajar en una combi y prevén llegar a media tarde, entre las 16 y las 16.30, para estar presentes en la ceremonia de homenaje que se realizará antes del partido.

La decisión de los futbolistas fue espontánea y colectiva. Para muchos de ellos, Russo representó mucho más que un director técnico: es el responsable de haber devuelto a Central a los primeros planos del fútbol argentino, de haber impulsado la consolidación de jóvenes valores del club y de haber generado un clima de trabajo y unidad que marcó a fuego al grupo.

>> Leer más: La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Jorge Broun declaró a De12 a 14 antes de emprender viaje: “Lo que hizo Miguel por mí y por Central es impresionante”. “Más allá de lo personal, que a mí me ayudó mucho, lo que hizo por el club fue impresionante”, destacó Fatura, luego de entrenamiento del plantel canalla en Arroyo Seco.

“Ahora lo único que puedo hacer es mandarle muchas fuerzas a la familia, que seguramente está recibiendo mucho amor, mucho cariño”, remarcó el arquero canalla. “Ahora almorzamos y hay un grupo de chicos que viajamos para despedirlo”, señaló.

El homenaje del Central en Arroyo Seco

Alrededor de una camiseta con su nombre y el histórico número 5 que portó en Estudiantes de La Plata, todos los integrantes se abrazaron este jueves por la mañana sobre el círculo central para recordar a Miguel.

>> Leer más: "No me quiero morir sin ser campeón con Central", dijo Russo y se convirtió en leyenda

“Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel. Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria”, expresaron las redes sociales canallas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1976306307197251927&partner=&hide_thread=false Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel.



Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria pic.twitter.com/PwdWFzFMob — Rosario Central (@RosarioCentral) October 9, 2025

Los hinchas se acercaron al Gigante de Arroyito

La partida de Miguel Ángel Russo dejó una profunda tristeza en Rosario Central, pero su legado se mantendrá vigente por años y los fanáticos lo recuerdan con gran cariño. Tras conocer la noticia, hinchas canallas se acercaron este jueves desde temprano al Gigante de Arroyito para despedir simbólicamente a un ídolo y referente del club.

A la par del velatorio que realiza Boca en el Hall Central de la Bombonera, con la presencia de hinchas de diferentes clubes del fútbol argentino, Central realiza su propio homenaje en su estadio, con la imagen de Russo en la pantalla y la Copa de la Liga 2023 presente.

Muerte Russo Central estadio Virginia Benedetto / La Capital

En las afueras del Gigante, un importante número de canallas se acercaron para dejar un recuerdo, acompañarse en la tristeza y decir presente tras la muerte de uno de los máximos referentes de su historia.

Con fotos del entrenador, velas encendidas y flores azules y amarillas, varios socios e hinchas mostraron una señal de respeto para Miguel, quien siempre dejó en claro su amor por Central con acciones. Incluso se escucharon algunas bocinas casi a la pasada, como gestos para acompañar en el difícil momento.