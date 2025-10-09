La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

El actual entrenador de Central despidió al histórico referente del club con un mensaje especial en redes sociales

Ariel Holan y Miguel Ángel Russo se encontraron hace menos de un mes en el Gigante de Arroyito.

Ariel Holan compartió un mensaje especial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y dejó un recuerdo sobre su último encuentro hace apenas unas semanas. El entrenador de Rosario Central despidió al histórico referente del club con una foto juntos en el banco de suplentes del Gigante de Arroyito.

“Miguel querido, nos quedó pendiente el asado con tus amigos de Rosario que tanto te querían” , escribió el DT canalla en un posteo en su cuenta personal de Instagram, junto a la imagen de ambos luego del empate 1-1 frente a Boca el pasado 14 de septiembre.

Con gran cariño por uno de los entrenadores más queridos del fútbol argentino en los últimos años, Holan concluyó: “Guardo para siempre en mi corazón aquella charla esa tarde en el Gigante, tu casa. Que en paz descanse”.

Los hinchas canallas reaccionaron con muestras de respeto y cariño hacia la imagen de su actual DT junto a una de las grandes glorias de Central. La partida de Russo provocó gran dolor en Arroyito, pero su legado continuará por generaciones junto a la estrella de la Copa de la Liga 2023.

El homenaje del plantel en Arroyo Seco

A su vez, todo el plantel y cuerpo técnico de Central se reunió en la previa al entrenamiento de esta mañana para rendirle homenaje a Russo, quien dirigió a varios de los futbolistas en su último paso por la institución.

Alrededor de una camiseta con su nombre y el histórico número 5 que portó en Estudiantes de La Plata, todos los integrantes se abrazaron sobre el círculo central para recordar a Miguel.

“Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel. Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria”, expresaron las redes sociales canallas.

Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel.



Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria

Los hinchas se acercaron al Gigante de Arroyito

La partida de Miguel Ángel Russo dejó una profunda tristeza en Rosario Central, pero su legado se mantendrá vigente por años y los fanáticos lo recuerdan con gran cariño. Tras conocer la noticia, hinchas canallas se acercaron este jueves desde temprano al Gigante de Arroyito para despedir simbólicamente a un ídolo y referente del club.

A la par del velatorio que realiza Boca en el Hall Central de la Bombonera, con la presencia de hinchas de diferentes clubes del fútbol argentino, Central realiza su propio homenaje en su estadio, con la imagen de Russo en la pantalla y la Copa de la Liga 2023 presente.

Muerte Russo Central estadio Virginia Benedetto / La Capital

En las afueras del Gigante, un importante número de canallas se acercaron para dejar un recuerdo, acompañarse en la tristeza y decir presente tras la muerte de uno de los máximos referentes de su historia.

Con fotos del entrenador, velas encendidas y flores azules y amarillas, varios socios e hinchas mostraron una señal de respeto para Miguel, quien siempre dejó en claro su amor por Central con acciones. Incluso se escucharon algunas bocinas casi a la pasada, como gestos para acompañar en el difícil momento.