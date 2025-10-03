La Capital | Policiales | fentanilo

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Luis Emanuel Benavídez ingresó al policlínico en 2014 y fue imputado por comercializar la droga que sacaba de su lugar de trabajo

3 de octubre 2025 · 12:43hs
El empleado del centro de salud fue denunciado por llevarse fentanilo y bromuro de vecuronio.

El empleado del centro de salud fue denunciado por llevarse fentanilo y bromuro de vecuronio.

El enfermero del Pami II aprehendido por robo de fentanilo quedó en prisión preventiva este viernes tras haber sido imputado por la Justicia federal. Se trata de Luis Emanuel Benavídez, quien pasará los próximos 150 días en la cárcel mientras avanza la investigación que lo tiene como sospechoso en la comercialización de fármacos peligrosos y prohibidos para la venta particular.

Los fiscales Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García le atribuyeron al empleado del policlínico una serie de delitos cometidos al menos desde marzo de 2023. El último martes había sido detenido a la tarde en centro de salud ubicado sobre Olivé al 1100, donde trabajaba desde 2014.

Venta de fentanilo

La causa investiga el tráfico ilícito de estupefacientes, concretamente de ampollas de fentanilo, y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud. Por ese motivo son de venta prohibida para particulares.

El sospechoso quedó en la mira de la investigación por posibles maniobras de comercialización. Los fiscales consideran que, abusando de su función de enfermero, sustrajo la droga del Policlínico Pami II.

Los delitos investigados se remontan a 2023. Benavídez habría vendido ampollas de fentanilo a un joven rosarino que luego falleció. También detectaron maniobras de venta de otra sustancia nociva, que los investigadores describieron como un elemento medicinal de uso hospitalario cuya comercialización no está autorizada por su potencial lesivo.

Los allanamientos se realizaron en cuatro domicilios relacionados al sospechoso. Participaron el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, Uesprojud y Seinaros Rosario, todos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). En el domicilio particular del detenido secuestraron ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio.

