Prime Video presentó el primer avance de "Amor Animal", la nueva serie de Sebastián Ortega

La nueva producción argentina de la plataforma combina romance, trap y drama con un elenco de lujo. En esta nota, todos los detalles

3 de octubre 2025 · 19:06hs
La nueva serie argetnina de Prime Video estará protagonziada por Franco Masini

La nueva serie argetnina de Prime Video estará protagonziada por Franco Masini

Prime Video continúa apostando a las producciones argentinas y, en las últimas horas, presentó el primer avance de su nueva serie original “Amor Animal”. Se trata de un drama de ficción creado por Sebastián Ortega que contará con un elenco de primer nivel.

Si bien la plataforma aún no confirmó la fecha de estreno, ya adelantó detalles de su trama y dio a conocer el equipo de producción detrás de la serie que promete dar que hablar. Escrita por Silvina Frejdkes, reconocida por éxitos como "Graduados" y "Socias", y Alejandro Quesada, conocido por el éxito de ficción argentina "100 días para enamorarse", la serie cuenta además con la dupla creativa de Pablo Culell y Sebastián Ortega, responsables de "El Marginal" y "Un gallo para Esculapio".

Protagonizada por Valentina Zenere y Franco Masini, con una sólida apuesta narrativa, “Amor Animal” se perfila como un drama capaz de robarse todas las miradas.

Cabe remarcar, que este nuevo proyecto se suma al creciente catálogo de producciones originales argentinas de Prime Video, que ya presentó títulos aclamados por la crítica como "Cromañón", "Maradona: Sueño Bendito", "Barrabrava", "Argentina, 1985" y "Iosi, El Espía Arrepentido", junto con grandes éxitos internacionales como "The Boy" y "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder". Con esta propuesta, la plataforma reafirma su compromiso con historias locales de calidad y con un equipo de producción de primer nivel.

De qué se tratará "Amor Animal"

La sinopsis oficial de la nueva serie de Prime Video adelanta: "Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial. A pesar de sus diferentes realidades y de las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos tratan de hacer espacio para que su amor crezca y, al hacerlo, desencadenan una guerra entre pandillas".

La serie llegará exclusivamente a Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Un elenco de lujo

“Amor Animal” reúne a un elenco repleto de jóvenes actores y actrices de la ficción argentina integrado por Masini (Todas las veces que nos enamoramos, Rebelde), Zenere(En el Barro, Nahir), Tatu Glikman (En el Barro, Entrelazados), Santiago Achaga (Buenos Chicos, Entrelazados), Olivia Nuss (Cromañón), Toto Rovito (Cromañón, Blondi), Inés Estévez (Miranda de viernes a lunes, Vera y el placer de los otros), Antonio Birabent (Días de gallos, Viudas e hijos del rock & roll), Juan Sorini (Felices los 6) y Evitta Luna.

El primer avance de "Amor Animal"

Embed

