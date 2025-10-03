Agenda cultural en Rosario: música en vivo, fiestas, festivales y obras de teatro

Desde el viernes 3 al domingo 5, los escenarios rosarinos presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. La agenda en esta nota

Rosario recibe el mes de octubre con una agenda cargada de shows , espectáculos teatrales y eventos gratuitos para disfrutar del arte, entretenimiento y cultura en los distintos puntos de la ciudad.

El fin de semana es el momento ideal para disfrutar de las diversas propuestas que la escena local propone. Desde el viernes 3 al domingo 5, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

Música: fiesta, cumbia y mucho baile

El fin de semana arrancará con intensidad y desde el viernes 3 la ciudad se llenará de música y cumbia. Con el aniversario de Cumbia Nena, Jaguar Haus recibe a Agapornis con su cumbia cheta a las 23:55. Para quienes prefieran alguna opción alternativa también hay propuestas: Benito Cerati se presentará junto a DJ Lauphan en Casa Brava a las 23, con entrada gratuita y en el Petit Salón de Plataforma Lavardén habrá música en vivo con el jazz de Gustavo Telesmanich Grupo.

image.jpg NOMBRE PROPIO. “Shasei” es el primer álbum con la firma de Benito Cerati.

El sábado 4, para quienes quieran seguir con la fiesta post-marcha del orgullo, en D7 se celebra a las 23:30, con Mundialmente Famosas y DJ Tita Smith. Mientras tanto en Plataforma Lavardén, la rosarina Mercedes Borrell presentará su nuevo disco a las 21.

El domingo 5, el reconocido guitarrista Luis Salinas subirá al escenario de Casa Brava a las 21. La jornada culmina con el show de Fantasmagoria, Grassa y Greta y las Voces en Mística a partir de las 18:30.

Teatro y eventos especiales

El teatro también abrirá sus puertas con diversas propuestas. El viernes 3, el teatro Broadway presenta "El Principio del Fin" a las 21, con un 20% de descuento con Beneficios La Capital.

Por su parte el sábado 4 el aclamado Teatro Negro de Praga llega al Teatro Astengo a las 20, con un 20% de descuento con la tarjeta Beneficios La Capital, mientras que en el Teatro Broadway se ofrecerá doble función: la obra infantil "Piratas y Dragones" a las 15 y Al fin y al cabo es mi vida a las 21, ambas con 20% de descuento con Beneficios La Capital.

El domingo 5 hay shows para todos los gustos. El director de orquesta Sergio Feferovich se presenta en el teatro Broadway a las 20:30. Por su parte en La Comedia se podrá disfrutar de Esencia Flamenca a las 20 y en el CC Atlas, Sharm El Sheikh, espectáculo de danzas árabes con la Orquesta Marrakech en vivo, arrancará a las 20.

El fin de semana tambien vendrá con festivales de todo tipo y eventos con entrada gratuita. El viernes 3 se realiza el Desbloqueo Creativo, un festival de marketing, en el CEC de 8:30 a 21. Además, se podrá disfrutar de Marley Sessions en Mercado Zarpado a las 21, con entrada gratuita. El sábado 4 a las 10, Kevin Dolce presentará su libro "100 Historias de una Ciudad" en la Sede UNR (Maipú 1065), con entrada libre y gratuita. Y para los amantes del buen comer, el domingo 5, la ciudad celebra el Rosario Hot Fest, un festival de gastronomía picante en Cervecería Ánfora, en el horario de 16 a 24.