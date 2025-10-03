Agenda cultural en Rosario: música en vivo, fiestas, festivales y obras de teatro

Rosario recibe el mes de octubre con una agenda cargada de shows, espectáculos teatrales y eventos gratuitos para disfrutar del arte, entretenimiento y cultura en los distintos puntos de la ciudad.
Desde el viernes 3 al domingo 5, los escenarios rosarinos presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. La agenda en esta nota
El fin de semana es el momento ideal para disfrutar de las diversas propuestas que la escena local propone. Desde el viernes 3 al domingo 5, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.
A continuación, un repaso por algunas eventos que tendrán lugar este fin de semana:
El fin de semana arrancará con intensidad y desde el viernes 3 la ciudad se llenará de música y cumbia. Con el aniversario de Cumbia Nena, Jaguar Haus recibe a Agapornis con su cumbia cheta a las 23:55. Para quienes prefieran alguna opción alternativa también hay propuestas: Benito Cerati se presentará junto a DJ Lauphan en Casa Brava a las 23, con entrada gratuita y en el Petit Salón de Plataforma Lavardén habrá música en vivo con el jazz de Gustavo Telesmanich Grupo.
El sábado 4, para quienes quieran seguir con la fiesta post-marcha del orgullo, en D7 se celebra a las 23:30, con Mundialmente Famosas y DJ Tita Smith. Mientras tanto en Plataforma Lavardén, la rosarina Mercedes Borrell presentará su nuevo disco a las 21.
El domingo 5, el reconocido guitarrista Luis Salinas subirá al escenario de Casa Brava a las 21. La jornada culmina con el show de Fantasmagoria, Grassa y Greta y las Voces en Mística a partir de las 18:30.
El teatro también abrirá sus puertas con diversas propuestas. El viernes 3, el teatro Broadway presenta "El Principio del Fin" a las 21, con un 20% de descuento con Beneficios La Capital.
Por su parte el sábado 4 el aclamado Teatro Negro de Praga llega al Teatro Astengo a las 20, con un 20% de descuento con la tarjeta Beneficios La Capital, mientras que en el Teatro Broadway se ofrecerá doble función: la obra infantil "Piratas y Dragones" a las 15 y Al fin y al cabo es mi vida a las 21, ambas con 20% de descuento con Beneficios La Capital.
El domingo 5 hay shows para todos los gustos. El director de orquesta Sergio Feferovich se presenta en el teatro Broadway a las 20:30. Por su parte en La Comedia se podrá disfrutar de Esencia Flamenca a las 20 y en el CC Atlas, Sharm El Sheikh, espectáculo de danzas árabes con la Orquesta Marrakech en vivo, arrancará a las 20.
El fin de semana tambien vendrá con festivales de todo tipo y eventos con entrada gratuita. El viernes 3 se realiza el Desbloqueo Creativo, un festival de marketing, en el CEC de 8:30 a 21. Además, se podrá disfrutar de Marley Sessions en Mercado Zarpado a las 21, con entrada gratuita. El sábado 4 a las 10, Kevin Dolce presentará su libro "100 Historias de una Ciudad" en la Sede UNR (Maipú 1065), con entrada libre y gratuita. Y para los amantes del buen comer, el domingo 5, la ciudad celebra el Rosario Hot Fest, un festival de gastronomía picante en Cervecería Ánfora, en el horario de 16 a 24.
