La Capital | Zoom | Rosario

Agenda cultural en Rosario: música en vivo, fiestas, festivales y obras de teatro

Desde el viernes 3 al domingo 5, los escenarios rosarinos presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. La agenda en esta nota

3 de octubre 2025 · 15:37hs
Benito Cerati ofreció su versión de “Zoom”.

Benito Cerati ofreció su versión de “Zoom”.
Benito Cerati se presentará en Rosario en Casa Brava

Benito Cerati se presentará en Rosario en Casa Brava

Rosario recibe el mes de octubre con una agenda cargada de shows, espectáculos teatrales y eventos gratuitos para disfrutar del arte, entretenimiento y cultura en los distintos puntos de la ciudad.

El fin de semana es el momento ideal para disfrutar de las diversas propuestas que la escena local propone. Desde el viernes 3 al domingo 5, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por algunas eventos que tendrán lugar este fin de semana:

>> Leer más: Homenaje a Led Zeppelin: músicos de Rosario reviven el sonido del dirigible más pesado del rock

Música: fiesta, cumbia y mucho baile

El fin de semana arrancará con intensidad y desde el viernes 3 la ciudad se llenará de música y cumbia. Con el aniversario de Cumbia Nena, Jaguar Haus recibe a Agapornis con su cumbia cheta a las 23:55. Para quienes prefieran alguna opción alternativa también hay propuestas: Benito Cerati se presentará junto a DJ Lauphan en Casa Brava a las 23, con entrada gratuita y en el Petit Salón de Plataforma Lavardén habrá música en vivo con el jazz de Gustavo Telesmanich Grupo.

image.jpg
NOMBRE PROPIO. “Shasei” es el primer álbum con la firma de Benito Cerati.

NOMBRE PROPIO. “Shasei” es el primer álbum con la firma de Benito Cerati.

El sábado 4, para quienes quieran seguir con la fiesta post-marcha del orgullo, en D7 se celebra a las 23:30, con Mundialmente Famosas y DJ Tita Smith. Mientras tanto en Plataforma Lavardén, la rosarina Mercedes Borrell presentará su nuevo disco a las 21.

El domingo 5, el reconocido guitarrista Luis Salinas subirá al escenario de Casa Brava a las 21. La jornada culmina con el show de Fantasmagoria, Grassa y Greta y las Voces en Mística a partir de las 18:30.

>> Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Teatro y eventos especiales

El teatro también abrirá sus puertas con diversas propuestas. El viernes 3, el teatro Broadway presenta "El Principio del Fin" a las 21, con un 20% de descuento con Beneficios La Capital.

Por su parte el sábado 4 el aclamado Teatro Negro de Praga llega al Teatro Astengo a las 20, con un 20% de descuento con la tarjeta Beneficios La Capital, mientras que en el Teatro Broadway se ofrecerá doble función: la obra infantil "Piratas y Dragones" a las 15 y Al fin y al cabo es mi vida a las 21, ambas con 20% de descuento con Beneficios La Capital.

El domingo 5 hay shows para todos los gustos. El director de orquesta Sergio Feferovich se presenta en el teatro Broadway a las 20:30. Por su parte en La Comedia se podrá disfrutar de Esencia Flamenca a las 20 y en el CC Atlas, Sharm El Sheikh, espectáculo de danzas árabes con la Orquesta Marrakech en vivo, arrancará a las 20.

El fin de semana tambien vendrá con festivales de todo tipo y eventos con entrada gratuita. El viernes 3 se realiza el Desbloqueo Creativo, un festival de marketing, en el CEC de 8:30 a 21. Además, se podrá disfrutar de Marley Sessions en Mercado Zarpado a las 21, con entrada gratuita. El sábado 4 a las 10, Kevin Dolce presentará su libro "100 Historias de una Ciudad" en la Sede UNR (Maipú 1065), con entrada libre y gratuita. Y para los amantes del buen comer, el domingo 5, la ciudad celebra el Rosario Hot Fest, un festival de gastronomía picante en Cervecería Ánfora, en el horario de 16 a 24.

Noticias relacionadas
Se realizarán dos encuentros para promover hábitos responsables en la movilidad urbana

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

En Rosario habrá capacitación en autoexamen y controles gratuitos 

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

El Centro de Justicia Penal alberga a los fiscales del MPA.

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Está abierta la convocatoria para la Residencia de Poetas Jóvenes del 33º Festival Internacional de Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

Ver comentarios

Las más leídas

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Lo último

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

El riesgo psíquico de usar esta herramienta para resolver cuestiones íntimas "es alto". Para la psicología, "el ChatGPT es adulador y condescendiente"

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois
Política

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Ovación
Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Central Córdoba: Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social

Central Córdoba: "Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social"

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

Policiales
Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

La Ciudad
En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte