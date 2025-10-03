La Capital | Ovación | Central

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Carlos Quintana fue operado de la fractura de tobillo izquierdo y el pibe Ovando fue probado en una línea de tres para enfrentar a River el domingo

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

3 de octubre 2025 · 18:31hs
Carlos Quintana se retira lamentando del campo de juego de Gimnasia. El zaguero central quedó out por el resto del año.

Celina Mutti Lovera

Carlos Quintana se retira lamentando del campo de juego de Gimnasia. El zaguero central quedó out por el resto del año.

Carlos Quintana ya es baja por el resto del año. La lesión del sábado pasado en el bosque platense ante Gimnasia lo hizo pasar por el quirófano y se convirtió en el segundo zaguero central Canalla que, en este Clausura, debió ser operado. Ariel Holan probó con el pibe Ignacio Ovando para enfrentar a River Plate, pero nada es definitivo.

Lo único seguro fue que Quintana este viernes pasó por el quirófano, por la fractura en el tobillo izquierdo. Como pasó en julio con la lesión de rodilla del otro zaguero central, Juan Giménez, que fue operado y además se perdió el Mundial sub-20.

Ante esta contingencia, Holan probó alternativas en la práctica del viernes en el Gigante de Arroyito. Por ejemplo, dispuso una línea de tres en el fondo. Porque si bien Facundo Mallo aparece como el reemplazante natural de Quintana para volver al once, un problema físico menor le habría impedido entrenar con normalidad al lateral Emanuel Coronel.

Y, para reemplazarlo en la práctica de fútbol, el DT auriazul decidió el ingreso de Ovando, que es un marcador central de 18 años y es uno de los habituales concentrados. Así, con la inclusión del juvenil a la zaga, más Mallo y Juan Cruz Komar, armó una línea de tres marcadores centrales.

Por ahora, sólo un ensayo de Central

De todos modos, esto fue un ensayo. Aún no habría nada definido sobre la conformación del once con el que Central recibiría al equipo de Marcelo Gallardo. Es más, Coronel ya habría superado el inconveniente físico que lo aquejaba y estaría en condiciones de seguir en el equipo si el DT así lo considera. Por eso, podría haber un sólo cambio para jugar ante los Millonarios en Arroyito: el ingreso obligado de Mallo en lugar de Quintana.

>> Leer más: Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

Por ahora, flota la sensación de que para jugar el domingo ante River, Holan mantendría la formación inicial que utilizó ante Gimnasia en La Plata la semana pasada, en el triunfo por 3 a 0.

De ser así, el probable de Central para recibir a River iría con: Jorge Broun; Coronel, Mallo, Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Copetti, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Este mismo equipo podría tener una variante táctica más en el medio con la inclusión de un volante de marca (como Federico Navarro) por un extremo (Copetti). El dibujo se mantendría, pero Malcorra ocuparía el carril derecho y Navarro pasaría a cumplir la función de doble cinco junto a Ibarra. Central ya hizo algo similar en el segundo tiempo ante Boca, cuando los Xeneizes manejaban la pelota y sometían tácticamente al Canalla. Con el ingreso de Navarro, Central equilibró el trámite.

El ensayo sí fue con línea de tres

Lo que sí fue novedoso en los últimos entrenamientos tácticos fue que el equipo principal se plantara en cancha con línea de tres zagueros en el fondo. Para ello, Holan decidió el ingreso de Ovando en lugar de Coronel. Con esta variante, el equipo se paró 3-4-1-2, con Broun; Ovando, Mallo y Komar; Copetti, Ibarra, Malcorra y Sández; Di María; Campaz y Veliz.

>> Leer más: El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

Ovando, marcador central diestro de 18 años y 1,82 metro, nació en Gualeguaychú (Entre Ríos). Según confían desde el cuerpo técnico Auriazul, el zaguero ya está listo para debutar en la primera división. Hasta ahora, disputó 21 partidos en reserva con 1 gol (a Platense de visitante) y en este semestre, como entrenó casi siempre con primera, jugó muy poco en reserva: apenas 3 partidos de los 11 que llevan disputados los dirigidos por Mario Pobersnik.

Entrenamiento y concentración de los Canallas

Los Auriazules entrenarán este sábado por la tarde en Arroyo Seco y quedarán concentrados en el hotel del predio de cara al partido del domingo, cuando reciban a River desde las 21.15 en el Gigante. Ese juego, correspondiente a la fecha 11 del Clausura, será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Mallo será titular después de seis partidos: el último que jugó desde el inicio fue en la fecha 4 de este torneo ante Atlético Tucumán (0-0 de visitante).

