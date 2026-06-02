La Capital | Zoom | Taylor Swift

Taylor Swift estará en Toy Story 5: anunció que lanzará una nueva canción en la película

Disney confirmó la participación de la cantante en la película. Además de la artista, Bizarrap también formará parte de la nueva saga

2 de junio 2026 · 09:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Taylor Swift lanzará una canción inspirada en la historia de la vaquera Jessie

Taylor Swift lanzará una canción inspirada en la historia de la vaquera Jessie

Después de semanas de especulaciones y diversas teorías de los fanáticos, Disney confirmó que Taylor Swift formará parte de Toy Story 5, la nueva película de Pixar que llegará a los cines en Argentina el próximo 18 de junio.

La artista anunció la noticia a través de sus redes sociales y reveló que escribió una canción inédita para la producción. El tema se titula "I Knew It, I Knew You" y contó con la colaboración de Jack Antonoff, uno de los productores más importantes de su carrera.

La revelación llegó este lunes cuando finalizó la cuenta regresiva que desde temprano apareció en el sitio oficial de la cantante. El contador mostró imágenes y referencias vinculadas a Jessie, la vaquera de la saga animada, lo que disparó sospechas de sus seguidores. La canción original estará inspirada en la historia de la personaje y creada especialmente para la película.

Cuenta regresiva

La expectativa comenzó semanas atrás, cuando en la página web de Swift apareció un primer temporizador con una estética que remitía directamente al universo de Toy Story. Los números tenían una tipografía similar a la utilizada por la franquicia y el fondo mostraba un cielo azul con nubes blancas prácticamente idéntico al de la habitación de Andy, el niño protagonista de las primeras películas.

La compositora expresó su entusiasmo por participar en una de las franquicias animadas más exitosas del cine: "Siempre soñé con poder escribir para estos personajes que adoré desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story".

"Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", agregó Swift en su cuenta de Instagram.

Embed

La canción estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 5 de junio.

>> Leer más: Migue Granados anunció que será la voz de un personaje de Toy Story 5: "Estoy enloqueciendo"

De qué tratará Toy Story 5

La nueva entrega volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla de juguetes, aunque esta vez enfrentarán un desafío diferente al de las películas anteriores.

La historia mostrará la lucha de los juguetes tradicionales por mantenerse relevantes en una infancia cada vez más atravesada por la tecnología. El conflicto principal surgirá a partir de la llegada de Lilypad, una moderna tableta que desembarcará en la vida de Bonnie convencida de saber qué es lo mejor para ella.

La aparición del dispositivo pondrá en discusión el lugar que ocupan los juguetes clásicos frente a las pantallas y los nuevos hábitos de entretenimiento de los chicos.

Bizarrap también formará parte de Toy Story 5

La presencia de Taylor Swift no será la única novedad musical del film. Bizarrap sorprendió a sus seguidores al anunciar que participará en la película y que prestará su voz a un nuevo personaje.

El productor argentino interpretará a "Santa de Jardín", un personaje inédito que aparecerá en las versiones dobladas al español para Latinoamérica y España.

A través de sus redes sociales, el músico compartió la noticia con entusiasmo: "Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Por el momento, Disney no brindó detalles sobre la historia o el rol que tendrá este personaje dentro de la trama. Sin embargo, Bizarrap dejó en claro su fanatismo por la saga al posar con una zapatilla que llevaba la inscripción "BZRP" en la suela, en una clara referencia a la bota de Woody, donde figura el nombre de Andy.

Noticias relacionadas
Mirtha Legrand habló sobre la estatua de Villla Cañás

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estatua homenaje: "¡Es horrible!"

Dua Lipa dio el sí 

Dua Lipa se casó con Callum Turner: la curiosa conexión argentina detrás de su historia de amor

Un cantante de cumbia santfesina falleció en un accidente 

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

El Festival de Jazz regresa a Rosario después de tres exitosas ediciones 

El Festival de Jazz vuelve a Rosario con más escenarios y una apuesta por las nuevas generaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Lo último

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en lo que va de 2026

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en lo que va de 2026

Taylor Swift estará en Toy Story 5: anunció que lanzará una nueva canción en la película

Taylor Swift estará en Toy Story 5: anunció que lanzará una nueva canción en la película

Bielsa dijo que daría todo lo que ganó por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

Bielsa dijo que daría "todo lo que ganó" por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

La dueña de la credencial denunció a Leandro I. por hurtos reiterados en un conocido centro de entrenamiento rosarino

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio
Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

Newells y una prioridad en la 2ª semana de pretemporada: recuperar lesionados

Newell's y una prioridad en la 2ª semana de pretemporada: recuperar lesionados

Policiales
Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano
Policiales

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

La Ciudad
Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien
La ciudad

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial
Salud

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación
Economía

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores
La Ciudad

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque

En un Quini 6 austero, el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones
Información General

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa
La Ciudad

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección
Ovación

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos
Ovación

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión