Taylor Swift estará en Toy Story 5: anunció que lanzará una nueva canción en la película

Disney confirmó la participación de la cantante en la película. Además de la artista, Bizarrap también formará parte de la nueva saga

Después de semanas de especulaciones y diversas teorías de los fanáticos, Disney confirmó que Taylor Swift formará parte de Toy Story 5, la nueva película de Pixar que llegará a los cines en Argentina el próximo 18 de junio .

La artista anunció la noticia a través de sus redes sociales y reveló que escribió una canción inédita para la producción. El tema se titula "I Knew It, I Knew You" y contó con la colaboración de Jack Antonoff, uno de los productores más importantes de su carrera.

La revelación llegó este lunes cuando finalizó la cuenta regresiva que desde temprano apareció en el sitio oficial de la cantante. El contador mostró imágenes y referencias vinculadas a Jessie, la vaquera de la saga animada, lo que disparó sospechas de sus seguidores. La canción original estará inspirada en la historia de la personaje y creada especialmente para la película.

La expectativa comenzó semanas atrás, cuando en la página web de Swift apareció un primer temporizador con una estética que remitía directamente al universo de Toy Story. Los números tenían una tipografía similar a la utilizada por la franquicia y el fondo mostraba un cielo azul con nubes blancas prácticamente idéntico al de la habitación de Andy, el niño protagonista de las primeras películas.

La compositora expresó su entusiasmo por participar en una de las franquicias animadas más exitosas del cine: "Siempre soñé con poder escribir para estos personajes que adoré desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story".

"Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", agregó Swift en su cuenta de Instagram.

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La canción estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 5 de junio.

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De qué tratará Toy Story 5

La nueva entrega volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla de juguetes, aunque esta vez enfrentarán un desafío diferente al de las películas anteriores.

La historia mostrará la lucha de los juguetes tradicionales por mantenerse relevantes en una infancia cada vez más atravesada por la tecnología. El conflicto principal surgirá a partir de la llegada de Lilypad, una moderna tableta que desembarcará en la vida de Bonnie convencida de saber qué es lo mejor para ella.

La aparición del dispositivo pondrá en discusión el lugar que ocupan los juguetes clásicos frente a las pantallas y los nuevos hábitos de entretenimiento de los chicos.

Bizarrap también formará parte de Toy Story 5

La presencia de Taylor Swift no será la única novedad musical del film. Bizarrap sorprendió a sus seguidores al anunciar que participará en la película y que prestará su voz a un nuevo personaje.

El productor argentino interpretará a "Santa de Jardín", un personaje inédito que aparecerá en las versiones dobladas al español para Latinoamérica y España.

A través de sus redes sociales, el músico compartió la noticia con entusiasmo: "Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42".

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Por el momento, Disney no brindó detalles sobre la historia o el rol que tendrá este personaje dentro de la trama. Sin embargo, Bizarrap dejó en claro su fanatismo por la saga al posar con una zapatilla que llevaba la inscripción "BZRP" en la suela, en una clara referencia a la bota de Woody, donde figura el nombre de Andy.