En medio de los rumores de romance, Fito Páez acompañó a Sofía Gala en su show

Un posible nuevo romance en el ambiente artístico acaparó la atención en los últimos días y tuvo como protagonistas a Fito Páez y Sofía Gala Castiglione . Los rumores comenzaron a circular tras un saludo de cumpleaños particularmente afectuoso que el músico rosarino le dedicó a la actriz. En medio de los rumores, ambos volvieron a mostrarse juntos este viernes por la noche, cuando compartieron escenario en Niceto Club.

Todo se inició a partir de un posteo de Páez por el cumpleaños número 39 de Gala. “¡Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. ¡Te amo!” , escribió el cantante junto a una foto en la que ambos estaban a bordo de un avión. La imagen y el mensaje fueron suficientes para que las versiones de romance se multiplicaran.

Sin embargo, la propia Sofía Gala salió a aclarar la situación y desmintió cualquier relación amorosa. En diálogo con el programa LAM, aseguró que mantiene con Páez un vínculo muy estrecho, pero lejos de una pareja. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, explicó. Y agregó: “No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”.

Más allá de los rumores , este viernes por la noche Fito Páez y Sofía Gala compartieron escenario y música juntos en un show en Niceto Club.

El show de Sofía Gala y Fito Páez

En Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires, la dupla se presentó sobre el escenario para compartir música y despejar cualquier duda: se trató de un show de Feas, la banda que integra Sofía Gala. En esta oportunidad, Fito Páez fue invitado especial y participó en el piano, mientras que Gala se lució con la voz. Ambos compartieron imágenes y videos del encuentro a través de sus redes sociales. Además, fue la primera fecha del año para el grupo.

En la previa del show y al anunciar la presentación, la hija de Moria Casán ya había adelantado la sorpresa. “La cita es en Niceto Club. Además, nos acompaña un Feo muy especial, siendo parte de la banda por única vez (ya saben quién es)”, había anticipado a sus seguidores.

