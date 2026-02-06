La Capital | Zoom | Fito Páez

En medio de los rumores de romance, Fito Páez acompañó a Sofía Gala en su show

El músico rosarino fue invitado en el recital de Feas, la banda que integra Sofía Gala. Ambos compartieron videos y fotos en redes sociales.

6 de febrero 2026 · 09:11hs
Sofía Gala y Fito Páez compartieron escenario 

Sofía Gala y Fito Páez compartieron escenario 

Un posible nuevo romance en el ambiente artístico acaparó la atención en los últimos días y tuvo como protagonistas a Fito Páez y Sofía Gala Castiglione. Los rumores comenzaron a circular tras un saludo de cumpleaños particularmente afectuoso que el músico rosarino le dedicó a la actriz. En medio de los rumores, ambos volvieron a mostrarse juntos este viernes por la noche, cuando compartieron escenario en Niceto Club.

Todo se inició a partir de un posteo de Páez por el cumpleaños número 39 de Gala. “¡Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. ¡Te amo!”, escribió el cantante junto a una foto en la que ambos estaban a bordo de un avión. La imagen y el mensaje fueron suficientes para que las versiones de romance se multiplicaran.

Sin embargo, la propia Sofía Gala salió a aclarar la situación y desmintió cualquier relación amorosa. En diálogo con el programa LAM, aseguró que mantiene con Páez un vínculo muy estrecho, pero lejos de una pareja. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, explicó. Y agregó: “No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”.

Más allá de los rumores, este viernes por la noche Fito Páez y Sofía Gala compartieron escenario y música juntos en un show en Niceto Club.

>> Leer más: Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez: "Tenemos un vínculo muy profundo"

El show de Sofía Gala y Fito Páez

En Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires, la dupla se presentó sobre el escenario para compartir música y despejar cualquier duda: se trató de un show de Feas, la banda que integra Sofía Gala. En esta oportunidad, Fito Páez fue invitado especial y participó en el piano, mientras que Gala se lució con la voz. Ambos compartieron imágenes y videos del encuentro a través de sus redes sociales. Además, fue la primera fecha del año para el grupo.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Fito Paez (@fitopaezmusica)

FITO PAEZZZZZZZZ
FITO Y SOFIA

En la previa del show y al anunciar la presentación, la hija de Moria Casán ya había adelantado la sorpresa. “La cita es en Niceto Club. Además, nos acompaña un Feo muy especial, siendo parte de la banda por única vez (ya saben quién es)”, había anticipado a sus seguidores.

Embed

>> Leer más: Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

Noticias relacionadas
A partir de un posteo de Instagram se desataron los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez

Connor Storrie y Hudson Williams protagonizan Heated Rivalry, la serie furor del momento que desde este viernes 6 se puede ver en HBO Max

Llega "Heated Rivalry", la serie furor que mezcla deporte de élite y romance gay

Solo se documentaron alrededor de 130 observaciones de ejemplares de esta medusa desde su descubrimiento

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Un periodista acusó a Morena Beltrán de haber “operado” mediáticamente a favor de Lucas Blondel

Las insólitas acusaciones contra Morena Beltrán por su relación con Lucas Blondel: qué pasó

Ver comentarios

Las más leídas

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Lo último

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni anunció plus salariales, aumentos de horas adicionales y medidas relacionadas al transporte y alojamiento de agentes
Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Por Nicolás Maggi
Ciudad

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Ovación
Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Policiales
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

La Ciudad
Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios