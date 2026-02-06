La Capital | Zoom | serie

Llega "Heated Rivalry", la serie furor que mezcla deporte de élite y romance gay

La ficción estadounidense, basada en una popular novela, se convirtió en el gran éxito de la temporada: desde este viernes 6 se puede ver en HBO Max

Morena Pardo

Por Morena Pardo

6 de febrero 2026 · 06:30hs
Connor Storrie y Hudson Williams protagonizan Heated Rivalry

Connor Storrie y Hudson Williams protagonizan "Heated Rivalry", la serie furor del momento que desde este viernes 6 se puede ver en HBO Max

Hace algunos meses, las redes se llenaron de imágenes y conversaciones sobre dos chicos que juegan al hockey sobre hielo. El fenómeno se fue dilucidando a medida que fue creciendo hasta alcanzar escala global: se trata de “Heated Rivalry”, una serie que aborda una historia de amor y deseo prohibido entre dos deportistas profesionales, y que se convirtió en el gran éxito inesperado de la temporada. Desde este viernes 6, se puede ver en HBO Max.

La ficción, producida por la plataforma de streaming canadiense Crave, está basada en una popular saga de novelas de la autora (también canadiense) Rachel Reid, la cual cruza el universo de la liga de hockey con romances gay. Sin dudas, se trata de un recorte narrativo que podría parecer de nicho. Y lo era, hasta que su adaptación audiovisual rompió todas las fronteras y se volvió viral.

“Heated Rivalry” (inspirada en los dos primeros libros de la saga) se centra en la historia de dos deportistas estrella: el canadiense Shane Hollander (Hudson Williams) y el ruso Ilya Rozanov (Connor Storrie). Los jóvenes tienen carreras casi paralelas, marcadas por una profunda rivalidad: ambos son reclutados por equipos líderes del torneo, son novatos destacados, después se convierten en capitanes y hasta lideran sus respectivas selecciones nacionales.

Embed - Heated Rivalry | Trailer Oficial | HBO Max

>> Leer más: De qué se tata "Heated Rivalry", la serie viral que combina un romance gay con deporte de élite

Pero detrás de escena, o por fuera del hielo, a los personajes los une otra pasión además del antagonismo: un intenso deseo prohibido. Aunque la serie transcurre en la actualidad, es sabido que la homosexualidad (sobre todo entre varones) todavía es altamente tabú en el universo del deporte profesional. Esto se acentúa en disciplinas atravesadas por fuertes performances de masculinidad (en las canchas y las tribunas), como es el caso del hockey sobre hielo, el fútbol o el rugby, entre otras.

De hecho, la NHL (la Liga Nacional de Hockey, que incluye equipos de Estados Unidos y Canadá) es la única liga mayor que no tiene jugadores o ex jugadores fuera del closet. En las demás, como la NFL (fútbol americano) o la NBA (básquet), al menos uno ha compartido públicamente su identidad, en general después de terminar su carrera. En el deporte femenino, la realidad es muy distinta: hay decenas de deportistas que hablan orgullosamente de su orientación sexual, e incluso se muestran con sus parejas y familias.

De esta manera, “Heated Rivalry” no sólo se sitúa en este contexto para construir su universo dramático, sino que además visibiliza una problemática que afecta probablemente a cientos de personas que se dedican al deporte. En Argentina, no se conocen por ejemplo casos de futbolistas gay que jueguen o hayan jugado en primera. En básquet, Nicolás Vega hizo historia en 2020 al salir del closet y en 2025 celebró su bicampeonato con Boca envuelto en la bandera del orgullo.

El hecho de que los deportistas profesionales abiertamente gay sean contados, todavía excepcionales en la vida real, explica en cierta medida la potencia de la serie y su notable recibimiento a nivel mundial. El closet, metáfora universal del silencio obligado, del ocultamiento forzoso, es lo que atraviesa y moviliza a los protagonistas durante los seis episodios que componen la primera temporada (los primeros tres se podrán ver desde este viernes 6 en HBO, y los tres restantes se subirán el viernes 13). También es importante el hecho de que Ilya es de Rusia, un país donde la diversidad sexual es perseguida y penada (desde 2013, una ley prohíbe la “propaganda LGBT”, y en 2023 el Tribunal Supremo declaró al movimiento LGBT una “organización extremista”).

>> Leer más: Se estrenó la segunda temporada "The Pitt", una de las series del momento

Pero “Heated Rivalry” está lejos de ser un dramón ni mucho menos. Tampoco es otra de tantas historias lacrimógenas con finales trágicos sobre las dificultades de ser LGBTIQ+, de esas que se multiplicaron hasta el hartazgo hasta los primeros 2000. Es una serie de lo más entretenida, que propicia la maratón. Ilya y Shane viven desde el comienzo intensos encuentros sexuales, con escenas tan explícitas como genuinas, donde aparece la torpeza, los nervios y también la ternura propia de un vínculo incipiente.

Al margen del contexto restrictivo que ambos habitan, los desencuentros y tensiones en la relación tienen que ver sobre todo con el hecho de ser varones jóvenes con personalidades muy distintas. Ilya es el rebelde, el desapegado, y el que a la vez tiene menos rollos con vivir su sexualidad (puertas adentro). Shane es un perfeccionista, el chico diez, el pudoroso, al que le preocupa su imagen pública y su familia (su madre es su publicista y manager).

Hay un tironeo de amor/odio constante entre los dos, en el que exteriorizan sólo un vínculo superficial, casual y desafectado (de sexo ocasional en hoteles cuando coinciden en una misma ciudad por las fechas del torneo), mientras que gestionan hacia adentro las emociones más profundas que por supuesto se van desarrollando a través del tiempo. Es decir, en la mayoría de los sentidos, “Heated Rivalry” es un drama romántico tradicional. Sólo que se trata de dos jóvenes atletas, lo cual le da sin dudas un grado de novedad y de vigencia distintivas.

Del nicho al boom global

La serie, creada por el canadiense Jacob Tierney, se estrenó a finales de noviembre por Crave en Canadá, y casi en simultáneo por HBO Max en Estados Unidos y Australia. Si bien se esperaba que tenga buena recepción en esos territorios por la popularidad previa de la novela, no dejaba de ser una producción de bastante bajo perfil. Pero el fenómeno se volvió global y masivo, con un fandom intenso y comprometido.

>> Leer más: "Belleza perfecta": la nueva serie de ciencia ficción inspirada en el boom del Ozempic

A modo vorágine, los dos actores protagónicos (junto en menor medida a François Arnaud, que interpreta a Hunter, otro personaje importante) se volvieron súperestrellas con millones de seguidores. Dieron entrevistas en varios de los talk show más importantes de Estados Unidos, participaron como presentadores de los últimos Globos de Oro, y hasta fueron convocados por el Comité Olímpico para acompañar parte del trayecto de la llama olímpica en los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Incluso, creció la popularidad del hockey sobre hielo y muchas más personas se interesaron por ir a ver partidos de la NHL, que está en plena temporada. Las cuentas oficiales de la liga en redes hicieron eco del furor por “Heated Rivalry” e intentaron capitalizar el fenómeno.

Sin embargo, desde la serie no tardaron en marcarle la cancha a la institución deportiva. "Espero que la liga que ahora está usando la serie para sus tuits y posts de Instagram y para vender entradas, se comprometa y apoye que los jugadores puedan vivir sus identidades abiertamente", dijo François Arnaud en una entrevista en el programa de Kelly Clarkson. En 2022, la NHL prohibió que los equipos lanzaran ediciones especiales de sus camisetas con banderas del orgullo, alegando que algunos jugadores se negaban a usarlas.

Mientras tanto, la serie reabrió conversaciones necesarias sobre los ambientes opresivos que todavía se sostienen en muchísimos deportes profesionales. Por supuesto, con este nivel de repercusión, “Heated Rivalry” ya tiene confirmada una segunda temporada. Por el momento, ya está disponible la primera en HBO Max.

Noticias relacionadas
La temporada 4 Ted Lasso, que se desarrollará en el universo del fútbol femenino, ya tiene fecha de estreno estimada.

Se viene la temporada 4 "Ted Lasso": fecha de estreno y primeras imágenes

El actor español de una serie en Netflix decidió pasar sus días en la ciudad de la costa argentina

Un actor español de Netflix trabaja como carpero en San Clemente del Tuyú

Solo se documentaron alrededor de 130 observaciones de ejemplares de esta medusa desde su descubrimiento

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Un periodista acusó a Morena Beltrán de haber “operado” mediáticamente a favor de Lucas Blondel

Las insólitas acusaciones contra Morena Beltrán por su relación con Lucas Blondel: qué pasó

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Lo último

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Llega Heated Rivalry, la serie furor que mezcla deporte de élite y romance gay

Llega "Heated Rivalry", la serie furor que mezcla deporte de élite y romance gay

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Antes podían encontrar nuevo inquilino en solo 15 días. Aumento de la oferta y caída de la demanda por los salarios bajos son las causas principales

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Por Nicolás Maggi
Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Tras un viernes de alerta amarilo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarilo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Ovación
La receta de Central para lograr que el protagonismo se le haga costumbre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La receta de Central para lograr que el protagonismo se le haga costumbre

La receta de Central para lograr que el protagonismo se le haga costumbre

La receta de Central para lograr que el protagonismo se le haga costumbre

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Policiales
Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

La Ciudad
Tras un viernes de alerta amarilo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarilo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia
Politica

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"