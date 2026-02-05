La Capital | Información General | Bill Gates

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy, muy doloroso"

Melinda French Gates dijo sentirse feliz "de estar lejos de toda esta suciedad"

5 de febrero 2026 · 22:43hs
La multimillonaria filántropa Melinda French Gates, exesposa del cofundador de Microsoft Bill Gates, sostuvo que la publicación de nueva documentación relacionada con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein le produce "recuerdos de momentos muy, muy dolorosos" de su matrimonio.

French Gates expresó sentir una "tristeza inmensa" y afirmó que "todas las preguntas que queden pendientes" deben ser respondidas por las personas mencionadas en los documentos, lo que incluye a su exmarido.

"Estoy muy contenta de estar lejos de toda esta suciedad", añadió.

En una entrevista con el podcast "Wild Card", de la radio pública estadounidense (NPR, por sus siglas en inglés), French Gates aseguró: "Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles".

"Ninguna niña debería verse en la situación en la que se vieron estas jóvenes a manos de Epstein y de quienes lo rodeaban. Es desgarrador", sostuvo.

Y añadió: "Recuerdo haber tenido esa edad, recuerdo cuando mis hijas tenían esa edad. Para mí, personalmente, es muy difícil porque me trae a la memoria momentos dolorosos de mi matrimonio". Melinda y Gates está divorciados desde 2021, tras 27 años de casados.

Si bien el nombre de Bill Gates aparece en los nuevos documentos publicados en la causa, esto no implica su participación en cualquiera de las actividades delictivas por las que estuvo acusado Epstein (quien se suicidó en prisión en agosto de 2019). Hasta el momento, el magnate informático no fue acusado de ningún delito por ninguna de las víctimas de Epstein.

El "arrepentimiento" de Bill Gates

Bill Gates rompió su silencio sobre la publicación de los documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en una entrevista en Australia, donde aclaró que nunca visitó la isla de Epstein aunque sí cenaron juntos algunas veces. "Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y pido disculpas por haberlo hecho", sentenció.

Entre los más de tres millones de documentos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparecen dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 que parecen haber sido escritos por Epstein, aunque sin firma y —al parecer— nunca fueron enviados a Gates.

Uno de ellos está redactado como una carta de renuncia a la Fundación Bill y Melinda Gates en la que Epstein se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Bill "para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas".

El otro, que comienza con "Estimado Bill", lamenta que Gates haya puesto fin a una amistad y hace más afirmaciones sobre el intento del magnate tecnológico de encubrir una infección de transmisión sexual, incluso ante su entonces esposa, Melinda.

Bill Gates sostuvo ahora que el correo electrónico nunca se envió y que su contenido era "falso".

Muchos de los documentos, correos electrónicos y fotos incluidos en los millones de archivos publicados por el Departamento de Justicia la semana pasada arrojan luz sobre la extensa red de Epstein, compuesta por celebridades, empresarios y líderes mundiales, contactos que persistieron en algunos casos incluso después de su condena en 2008 por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años.

