La tormenta Leonardo golpeó con fuerza a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

En Portugal, también afectado por el intenso fenómeno meteorológico, un hombre murió en medio de la crecida de las aguas

5 de febrero 2026 · 20:13hs
La tormenta Leonardo golpeó con fuerza a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

La tormenta Leonardo golpeó con lluvias intensas y fuertes vientos la península ibérica, que en la región española de Andalucía provocó este jueves la evacuación de unas 4.000 personas y la desaparición de una niña arrastrada por un río desbordado. En Portugal un hombre murió en medio de la crecida de las aguas.

En el sur de España, los ciudadanos ya estaban advertidos del peligro e incluso se habían suspendido las clases en la mayoría de las escuelas. Finalmente la tormenta arribó con la potencia anunciada y cerca de 4.000 personas evacuaron sus hogares y decenas de carreteras permanecieron cerradas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La agencia meteorológica de España levantó el nivel de alerta más alto en el sur del país, pero añadió que se esperaba otro sistema de tormentas durante el fin de semana. Leonardo es la más reciente de una serie de tormentas que azotaron a España y Portugal en las últimas semanas.

En tanto, un hombre murió en el sur de Portugal cuando su vehículo fue arrastrado por las aguas de una inundación, según reportaron medios locales.

La ciudad de Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, a unos 90 kilómetros de Lisboa, estaba lidiando con el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas.

Se prevé que fuertes lluvias azoten varias regiones de Portugal en los próximos días. Una tormenta anterior a finales de enero dejó un rastro de destrucción en el país y mató a varias personas, según las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, las autoridades seguían buscando a una niña que cayó al río Turvilla el miércoles cuando intentaba salvar a su perro.

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema

