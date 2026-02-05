La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

La temperatura máxima no superaría los 28º pero estaría en paulatino aumento en los días sucesivos

5 de febrero 2026 · 23:23hs
El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada del viernes, aunque ya desde la mañana hay bajas chances de tormentas aisladas y para la tarde se espera cielo nublado con una temperatura máxima que no superaría los 28º.

La madrugada del viernes llega con un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. A la mañana hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, con los termómetros marcando 24º, para la tarde se anuncia cielo mayormente nublado y una máxima de 28º, y para la noche se espera que esté parcialmente nublado con una marca de 23º.

Ya el sábado habría un notorio repunte en las condiciones, con cielo despejado y 31º de máxima, aunque la mínima estaría en niveles bajos, rozando los 18º.

El domingo nuevamente estaría despejado, con una máxima subiendo a 34º y la mínima manteniéndose en 18º.

Para el lunes habría otro aumento en los registros, con una máxima de 35º y una mínima de 20º. A la mañana podría haber fuertes ráfagas de viento y la tarde tiene algunas probabilidades de chaparrones.

El martes se anuncia con nubosidad variable, 34º de máxima y 20º de mínima.

El miércoles podría haber chaparrones durante toda la jornada, con ráfagas intensas matutinas, una máxima de 33º y una mínima de 19º.

