Susana Giménez criticó a Fátima Florez y Moria Casán

“Por supuesto que vi a Chiquita. Estaba divina, hablé con ella. Me encantó el vestido, cómo estaba peinada. La admiro cada vez más. Es una mujer inigualable, no hay otra”, afirmó, con sus acostumbrados elogios a su colega. Cuando le consultaron por la crítica que Legrand le hizo a Fátima sobre cómo la imitaba, Susana se sintió identificada.

“A mí tampoco me imitaba bien. Viste que cuando a mí me quieren imitar se ponen la peluca y los anteojos y empiezan ‘hola mi amor, hola mi amor’. ¡Yo no soy tarada!”, aseguró. “Soy simpática y cariñosa, pero no soy eso. Distraída soy, aunque más que distraída, no oculto la verdad. Si me equivoco, digo ‘perdón’. Hasta dije que existen dinosaurios”, sumó. A su vez, reconoció que Florez es una persona muy “talentosa” y que tiene otros personajes más logrados en su repertorio.