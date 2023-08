Moria Casán y Susana Giménez se sumaron a la campaña electoral

Las divas no dudaron en hacer explícito su apoyo a fuerzas políticas con posturas diametralmente opuestas.

Moria Casán y Susana Giménez tienen claro a quién van a votar y no tienen problema en decirlo. Por un lado, la One estuvo en un acto de campaña de Sergio Massa y Agustín Rossi, la fórmula presidencial de Unión por la Patria. Por el otro, la conductora rubia reafirmó su afinidad por Juntos por el Cambio.

En una entrevista televisiva con Jonatan Viale, la Su comunicó lo que, según ella misma reconoció, era esperable: “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca, confío mucho en los candidatos”. Si bien no reveló si se inclina por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich en la interna, aseguró que “los dos candidatos son buenos”.