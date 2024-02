Son rosarinas, se fueron al sur y provocaron un encendido debate sobre el armado de carpas

El sur argentino se transformó en uno de los destinos favoritos para visitar en verano. Desde hace unos años, cada vez más personas eligen vacacionar en los lagos de la Patagonia y disfrutar de sus paradisíacos paisajes. Muchos de ellos optan por viajar liviano e ir acampando para disfrutar aún más de la experiencia. Sin embargo, como es sabido, el arte de armar una carpa no es para cualquiera. En las últimas horas se viralizó en TikTok un polémico video de un grupo de jóvenes rosarinas que cometieron varios "errores" a la hora de acampar.

Los usuarios de la red social china no se la dejaron pasar. "No vengan a la Patagonia, por favor. Quédense en la ciudad", pidió uno de ellos indignado.

Sin embargo, su planificación a la hora de armar las cinco carpas para todo el grupo de amigas generó polémica entre los usuarios. “Cómo van a poner la carpa al sol”, “No vengan a la Patagonia xfa, quédense en la ciudad”, "La gente que comenta que las carpas no van al sol se nota que no sabe nada. Las carpas nunca van abajo de los árboles porque en caso de tormenta pueden caerse ramas y romper las carpas o lastimar a alguien", “En el rayo del sol armaron la carpa. contame si podes dormir a la noche adentro de la carpa”, “Pongan sus carpas a la sombraaaa siempre”, “Lo que no querés que te toque al lado cuando vas a disfrutar tranca de la naturaleza: el grupito de pesadas adolescentes”, fueron algunos de los comentarios que les llegaron.

Pero no todas fueron críticas. Algunos se tomaron el tiempo de desearles felices vacaciones a las jóvenes y pedirles que disfruten mucho. Incluso, otros se quejaron "de la mala onda de ciertos comentarios".