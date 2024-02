Soledad Silveyra y Osvaldo Laport hablaron sobre haberse convertido en memes La dupla se presentó en "Noche al dente" y compartieron las sensaciones que le generan sus memes en las redes sociales 28 de febrero 2024 · 14:12hs

El meme de Osvaldo Laport nació de una escena de la novela "Amor en custodia", compartida con Soledad Silveyra.

Osvaldo Laport y Soledad Silveyra son una de las parejas más icónicas de la televisión argentina. Tanto así que se convirtieron en un elemento de la cultura popular, a través de memes y stickers de gran popularidad. Algunas de las imágenes de los actores que circulan cotidianamente en grupos de Whatsapp vienen de algunas de las ficciones compartidas, como la famosa "Amor en custodia" y otro tipo de apariciones públicas.





“¿Les gusta haberse convertido en memes? Son icónicos aparte, son los mejores”, preguntó Fer Dente a la dupla, que estuvo de invitada en su ciclo. Ambos respondieron un sí contundente, aunque Solita hizo una salvedad: “A mí el único que no me gusta, pero porque sufrí mucho, es el mío con el fernet en la mano, que me valió el título de borracha”.

“Un día vienen mis nietas mayores y me dicen: ‘Tatita, ¿es verdad que te tomas tres Negronis por noche?”, compartió Silveyra con humor, sobre las consecuencias de la viralidad de un meme en particular, en que se la ve brindando.

Los memes de Soledad Silveyra y Osvaldo Laport: qué opinan sus protagonistas Después, Dente mostró otro meme popular en el que se ve a Solita con cara de extrema sorpresa, de la época en que ofició de jurado del "Bailando". "Este es conmigo, es cuando en vez de mi nombre dijiste el de Fede Bal", recordó el conductor, suscitando las risas de los invitados.





Finalmente, compartió uno de los más usados: el de Laport en una escena de "Amor en custodia" en la que expresa muy dramáticamente la frase "Necesito hacerte el amor", y el cual devino una forma común de formular alguna necesidad por chat o en redes.



La dupla sorprendió recientemente al confirmar que trabarán juntos una vez más, casi veinte años después del estreno de aquella recordada tira que los consolidó como pareja icónica. Se trata de la obra de teatro "La fuera del cariño", una adaptación de la multipremiada película homónima de 1983 protagonizada por Jack Nicholson y Shirley MacLaine.