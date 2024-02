Soledad Silveyra reveló cómo lleva su nueva relación a distancia a los 71 años

“ Lo conocí en Búzios. Yo había tenido un esguince y no hay peor lugar para ir en el mundo con un esguince. Entonces una amiga me prestó una casa y me quedé ahí , la casa tenía olor a humedad porque había estado cerrada. Salí a caminar y me olvido el teléfono, me pierdo y pienso “ahora cómo vuelvo, cuál era la dirección””, indicó la artista durante la nota con Intrusos.

“Tenía hambre y fui a un cerrito donde yo sabía que estaban las cinco mejores posadas, entonces veo casas blancas y me doy cuenta que era por ahí cerca. Yo estaba con el pelo horrible, destruida. Entré a la posada a comer algo y había un señor tocando la armónica y la guitarra . Ahí escuché el “Solita” más hermoso que escuché en toda mi vida . Al otro día José me llamó para almorzar y durante 8 días seguidos no dejamos de hablar ”, detalló.

Solita llevaba varios años sin mostrarse en pareja, por lo que aseguró: “Hace diez años o más que no entraba un hombre a mi casa. Mis hijos no me creen. Hace diez años que no me gustaba un hombre, que nadie me llamaba la atención. Con él empezamos a charlar, me invitaba a quedarme a dormir y yo le decía que no. Parecía una piba de 15 toda nerviosa”, agregó sonrojada.

No obstante, al volver a su casa en Buenos Aires, ambos estarían separados por más de 2800 kilómetros y con obligaciones cada uno en su ciudad, por lo que para mantener la relación debería comunicarse a través de las redes sociales. Por ello, la actriz reveló: “Mi familia ya lo conoció, mis nietos. Él vino a verme a Buenos Aires. El amor a la distancia es como volver a empezar, vamos a ver ahora cuando vuelva en marzo. Hablamos mucho por WhatsApp, nos mandamos emojis de caritas, parecemos de 17 años”.

Soledad Silveyra: "Estamos preocupados por la baja de público en el teatro"

En tanto, otro aspecto particular que descubrieron después de empezar a pasar tiempo juntos fue la exposición mediática, de la cual José no está acostumbrado por su tranquila y lejana vida de los medios. “¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada. Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata. Por favor. Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias”, expresó.

Por último, Solita reflexionó sobre las vueltas que le trajo la vida y sus sensaciones ante un nuevo hombre en su vida: “Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, buenas y muy buenas. Pero dije “ahora están mis nietos, la vida es otra cosa” y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría. Es un ser humano maravilloso, es la educación hecha hombre. Es contenedor, es amoroso. Así que bueno, vamos a ver. Ojalá que no me lo hayan asustado demasiado”, concluyó.