Soledad Pastorutti eligió el Delta del Paraná para vacacionar con su familia

El pasado junio, Pastorutti había dedicado unas palabras emotivas a Antonia con motivo de su cumpleaños número 14. En su cuenta de Instagram, la cantante expresó: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. No elegí ser mamá, fue un deseo profundo, imparable, un milagro. No me detuve a pensarlo siquiera”. Además, en la misma publicación reflexionó sobre el significado de la maternidad y su impacto en su vida. “Ser mamá no se aprende en ningún lugar, es el arte de multiplicar las horas y el amor. Es conocer el miedo verdadero y nuestra fortaleza real. Es la culpa, la impotencia, la sabiduría, el aprendizaje constante. Es quitarse el velo de los ojos. Transitar cada día con la mayor intensidad posible. Es vivir y amar sin límites. Soy artista, soy cantante y soy mamá. Gracias, Anto, por darle sentido a todo”.