Sofía La Reini Gonet relató su experiencia con una inyección para bajar de peso: "Creía que me iba a morir"

Mientras se prepara para el estreno de “Popstars”, la influencer relató los fuertes síntomas que atravesó tras aplicarse el medicamento

Mientras se prepara para el estreno de Popstars, la influencer Sofía La Reini Gonet comparte en sus redes sociales su día a día . En las últimas horas, contó su experiencia con una inyección de un medicamento para bajar de pesoi y rápidamente se volvió viral.

El Ozempic es un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida y está indicado para determinados pacientes con diabetes tipo 2. En ese sentido, la Reini habló de la popularidad que esta cobrando el en Hollywood y en su círculo de amigos. Además, dio detalles de su experiencia personal al inyectarse un medicamento para bajar de peso.

“ Yo creía que iba a morir, se los juro. Yo dije: ‘Me las mandé, me inyecté vaya a saber qué cosa y en breve la quedo ’”, relató Gonet frente a cámara al recordar el momento en que decidió aplicarse el medicamento.

Qué dijo La Reini sobre el Ozempic

En su cuenta de TikTok, la influencer habló sobre la creciente popularidad del medicamento para bajar de peso. “Aparecieron miles de famosas súper flacas y rejuvenecidas y empezaron a vender el Ozempic como un medicamento mágico para bajar de peso y ser más joven”, comenzó diciendo.

Luego, se refirió a la popularización del medicamento en Hollywood y explicó lo que sucede en su país y en el círculo que la rodea. “En mi caso, todo el mundo que conozco se inyecta Ozempic. Todos”, aseguró.

“Conozco a muchísimas personas que están en este tratamiento. Hay miles de laboratorios que se dedican mayormente a esto. Hay todo un mercado negro de péptidos en los gimnasios y entre los médicos. Es algo que existe”, agregó.

La experiencia de La Reini

Luego, la influencer procedió a contar su experiencia personal con el tratamiento, que ocurrió unos meses atrás. “Era un momento en el que yo estaba entrenando mucho, metiéndome en la obsesión de ‘quiero entrenar y tener resultados’”, relató. En ese contexto, contó que le ofrecieron una “droga mágica” llamada retatrutide.

Según explicó, se inyectó el medicamento un lunes a las 14 horas y, alrededor de las 18, “empezó el martirio absoluto”. En ese momento intentó comer una pechuga de pollo, pero, después del segundo bocado, comenzó a sentir que todo dentro de su cuerpo "empezaba a fallar”. Temblor, fiebre y náuseas fueron algunos de los síntomas que, según relató, experimentó en aquel momento.

“Yo creía que iba a morir, se los juro. Yo dije: ‘Me las mandé, me inyecté vaya a saber qué cosa y en breve la quedo’”, contó. Sobre el proceso de recuperación, Gonet aseguró: “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida y un mes sin tener un antojo. La comida había dejado de darme bienestar”.

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