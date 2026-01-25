El saludo de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños desató rumores de romance

El rosarino le dedicó un posteo público cargado de afecto en Instagram y la actriz respondió en el mismo tono. Qué escribió Fito Páez

El cumpleaños de Sofía Gala Castiglione no pasó inadvertido en las redes sociales. Entre los numerosos mensajes que recibió de colegas y amigos, uno en particular concentró la atención de seguidores y usuarios: el saludo de Fito Páez , que eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo público cargado de afecto.

El músico compartió una selfie tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala aparece lanzando un beso, con los labios pintados de rojo, mientras Páez sonríe a cámara sosteniendo el teléfono. Junto a la foto, escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, arrobando a la actriz.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su propia cuenta, Sofía replicó el mensaje con una frase igualmente intensa: “Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. El intercambio, visible para millones de seguidores, fue suficiente para disparar comentarios, interpretaciones y rumores.

En pocos minutos, la publicación se llenó de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos usuarios celebraron la complicidad entre ambos, mientras otros deslizaron teorías sobre una posible relación amorosa. El uso explícito de la expresión “te amo”, sumado al tono íntimo del mensaje, fue leído por parte del público como algo que excede una amistad convencional.

>> Leer más: Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

Las capturas del posteo comenzaron a circular en distintas plataformas y los nombres de ambos se replicaron en búsquedas y tendencias. Sin confirmaciones ni desmentidas, el revuelo creció alimentado únicamente por el clima afectivo del intercambio.

Silencio y especulación

Luego del cruce inicial, ni Páez ni Sofía Gala hicieron aclaraciones públicas sobre el significado de sus palabras. Ese silencio posterior terminó de potenciar las especulaciones. La escena compartida, un viaje, una selfie espontánea y mensajes directos, reforzó la idea de un vínculo cercano, aunque sin definiciones oficiales.

No es la primera vez que ambos comparten gestos de cariño en público, pero sí es la ocasión en la que lo hacen de forma más directa y visible, lo que explica el impacto que tuvo el episodio en redes.