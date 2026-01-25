La Capital | Zoom | Fito Páez

El saludo de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños desató rumores de romance

El rosarino le dedicó un posteo público cargado de afecto en Instagram y la actriz respondió en el mismo tono. Qué escribió Fito Páez

25 de enero 2026 · 12:20hs
Sofía Gala y Fito Páez

Sofía Gala y Fito Páez, la postal que encendió rumores

El cumpleaños de Sofía Gala Castiglione no pasó inadvertido en las redes sociales. Entre los numerosos mensajes que recibió de colegas y amigos, uno en particular concentró la atención de seguidores y usuarios: el saludo de Fito Páez, que eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo público cargado de afecto.

El músico compartió una selfie tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala aparece lanzando un beso, con los labios pintados de rojo, mientras Páez sonríe a cámara sosteniendo el teléfono. Junto a la foto, escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, arrobando a la actriz.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su propia cuenta, Sofía replicó el mensaje con una frase igualmente intensa: “Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. El intercambio, visible para millones de seguidores, fue suficiente para disparar comentarios, interpretaciones y rumores.

Embed

Un cruce que se volvió viral

En pocos minutos, la publicación se llenó de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos usuarios celebraron la complicidad entre ambos, mientras otros deslizaron teorías sobre una posible relación amorosa. El uso explícito de la expresión “te amo”, sumado al tono íntimo del mensaje, fue leído por parte del público como algo que excede una amistad convencional.

>> Leer más: Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

Las capturas del posteo comenzaron a circular en distintas plataformas y los nombres de ambos se replicaron en búsquedas y tendencias. Sin confirmaciones ni desmentidas, el revuelo creció alimentado únicamente por el clima afectivo del intercambio.

Silencio y especulación

Luego del cruce inicial, ni Páez ni Sofía Gala hicieron aclaraciones públicas sobre el significado de sus palabras. Ese silencio posterior terminó de potenciar las especulaciones. La escena compartida, un viaje, una selfie espontánea y mensajes directos, reforzó la idea de un vínculo cercano, aunque sin definiciones oficiales.

No es la primera vez que ambos comparten gestos de cariño en público, pero sí es la ocasión en la que lo hacen de forma más directa y visible, lo que explica el impacto que tuvo el episodio en redes.

Noticias relacionadas
Bruno Arias es uno de los artistas que estará presente en la grilla de El Aserradero en Cosquín.

Un espacio cultural rosarino abre su peña en Cosquín y hace historia

“En fuga” es el nuevo misterio de Harlan Coben, disponible en Netflix

Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

La delegación santafesina abre el Festival de Cosquín con un show en homenaje al Brigadier Estanislao López y la voz de Juan Carlos Baglietto

La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

Gente que conocemos en vacaciones” enamoró a los usuarios de Netflix 

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Lo último

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Calor y cumbia a orillas del Paraná: Festival Rivera reunió a 7 mil personas en La Florida

Calor y cumbia a orillas del Paraná: Festival Rivera reunió a 7 mil personas en La Florida

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Los trabajos no tienen que ver con la pista, sino con la modernización del sistema de balizamiento. Se realizarán sin afectar la programación de vuelos

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Ovación
Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas
La Ciudad

Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad