La Capital | Zoom | Soda Stereo

Soda Stereo regresa a los escenarios con un show inédito en el Movistar Arena

La banda tocará el 21 de marzo en Buenos Aires. La vuelta promete una experiencia única con Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati de manera virtual.

30 de septiembre 2025 · 11:13hs
Soda Stereo tendrá un nuevo regreso a los escenarios a través del espectáculo Ecos

Soda Stereo tendrá un nuevo regreso a los escenarios a través del espectáculo "Ecos", con la presencia digital de Gustavo Cerati

Soda Stereo vuelve a tocar en vivo. Después de rumores y anticipos, se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a estar juntos sobre el escenario. El espectáculo se realizará el 21 de marzo en el Movistar Arena.

“Una experiencia única donde lo imposible se hace real”, definieron desde la organización, que anticipa un reencuentro sin precedentes con las canciones históricas de la banda. A diferencia del tour "Gracias Totales" de 2022, esta vez no contarán con cantantes invitados, sino que estarán el bajista y baterista, y Gustavo Cerati aparecerá a través de un holograma.

Embed

Tras varias semanas de expectativa generada por los carteles misteriosos que aparecieron por las calles de Buenos Aires y las publicaciones enigmáticas en la cuenta de la banda, donde compartían letras que daban a entender un posible regreso, el sueño de miles de fanáticos se hizo realidad.

>> Leer más: ¿Vuelve Soda Stereo?: el sorpresivo posteo que ilusiona a los fanáticos

El evento contará con el uso de tecnología de última generación que permitirá revivir la imagen y la voz de Gustavo Cerati en escena. La propuesta no será un simple tributo, sino una puesta innovadora que busca recrear la esencia del trío más influyente del rock latinoamericano. Zeta Bosio y Charly Alberti estarán en el escenario para protagonizar este reencuentro histórico, que se presenta como un puente entre las viejas y nuevas generaciones de seguidores.

Cómo y cuándo comprar entradas para Soda Stereo

La venta de tickets para Soda Stereo "Ecos" comenzó este martes a las 10 de la mañana con una preventa exclusiva para clientes de un banco. Los compradores podrán acceder a sus localidades en hasta seis cuotas sin interés.

La preventa se extenderá hasta agotar stock y se habilitará de inmediato la venta general. Los tickets estarán disponibles únicamente en el sitio oficial del Movistar Arena.

Casi dos décadas después del regreso de 2007 con la gira "Me verás volver", Soda Stereo vuelve a sorprender con un espectáculo que promete convertirse en un hito para la música argentina y latinoamericana. Con "Ecos", el grupo busca mantener vigente su impacto cultural y renovar el vínculo con sus seguidores.

Además, se piensa expandir el show a mayor escala, por la enorme cantidad de audiencia que mueve Soda Stereo, y llegar a países como Colombia, Perú, Chile, entre otros.

Noticias relacionadas
Pamela David habló con Brindis TV y recordó su pelea con Karina Milei

Pamela David, filosa contra Karina Milei: "Me corriste por un reloj y por las barbaridades no salen a aclarar"

La Orquesta Utópica, formación rosarina de tango, se presenta este sábado junto a la formación porteña Astillero 

Tango en el CCPE: la Orquesta Utópica se presenta junto a Astillero

Aizemberg fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

Murió Adriana Aizemberg, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 86 años

La ficción Margarita, el nuevo proyecto de Cris Morena, se alzo como la gran ganadora de la noche: el elenco se llevó 14 Martín Fierro

Martin Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche de la televisión

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Lo último

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

La ciudad celebrará este miércoles un nuevo aniversario de la propuesta que invita a jugar a personas de todas las edades. Cuáles serán las propuestas

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito
Ovación

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Policiales
Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

La Ciudad
Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
Economía

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
El Mundo

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Política

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial