Soda Stereo regresa a los escenarios con un show inédito en el Movistar Arena

La banda tocará el 21 de marzo en Buenos Aires. La vuelta promete una experiencia única con Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati de manera virtual.

Soda Stereo tendrá un nuevo regreso a los escenarios a través del espectáculo "Ecos", con la presencia digital de Gustavo Cerati

Soda Stereo vuelve a tocar en vivo. Después de rumores y anticipos, se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a estar juntos sobre el escenario. El espectáculo se realizará el 21 de marzo en el Movistar Arena.

“Una experiencia única donde lo imposible se hace real”, definieron desde la organización, que anticipa un reencuentro sin precedentes con las canciones históricas de la banda. A diferencia del tour "Gracias Totales" de 2022, esta vez no contarán con cantantes invitados, sino que estarán el bajista y baterista, y Gustavo Cerati aparecerá a través de un holograma.

Tras varias semanas de expectativa generada por los carteles misteriosos que aparecieron por las calles de Buenos Aires y las publicaciones enigmáticas en la cuenta de la banda, donde compartían letras que daban a entender un posible regreso, el sueño de miles de fanáticos se hizo realidad.

El evento contará con el uso de tecnología de última generación que permitirá revivir la imagen y la voz de Gustavo Cerati en escena. La propuesta no será un simple tributo, sino una puesta innovadora que busca recrear la esencia del trío más influyente del rock latinoamericano. Zeta Bosio y Charly Alberti estarán en el escenario para protagonizar este reencuentro histórico, que se presenta como un puente entre las viejas y nuevas generaciones de seguidores.

Cómo y cuándo comprar entradas para Soda Stereo

La venta de tickets para Soda Stereo "Ecos" comenzó este martes a las 10 de la mañana con una preventa exclusiva para clientes de un banco. Los compradores podrán acceder a sus localidades en hasta seis cuotas sin interés.

La preventa se extenderá hasta agotar stock y se habilitará de inmediato la venta general. Los tickets estarán disponibles únicamente en el sitio oficial del Movistar Arena.

Casi dos décadas después del regreso de 2007 con la gira "Me verás volver", Soda Stereo vuelve a sorprender con un espectáculo que promete convertirse en un hito para la música argentina y latinoamericana. Con "Ecos", el grupo busca mantener vigente su impacto cultural y renovar el vínculo con sus seguidores.

Además, se piensa expandir el show a mayor escala, por la enorme cantidad de audiencia que mueve Soda Stereo, y llegar a países como Colombia, Perú, Chile, entre otros.