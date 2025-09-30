El Gigante y otra noche de alta tensión: comienza la reserva de entradas para el choque ante River

Este miércoles, de las 13, comienza el canje de populares y plateas. Será el tercer partido consecutivo de máxima expectativa, después del clásico y Boca

El Gigante de Arroyito se prepara para otra noche especial, con un marco seguramente será imponente, como lo fue n los dos últimos encuentros de Central en su estadio. Este miércoles comenzará la reserva de populares y plateas para el partido ante River.

Desde las 13 los socios canallas podrán ingresar al sitio www.deportick.com , en el que podrán reservar las populares y las plateas que no fueron abonadas. Además, habrá a la venta un remanente de plateas Cordiviola a un precio de 50.000 pesos .

Para todo ello será necesario tener la cuota al día (se solicita el mes de septiembre) y el tiempo límite para abonarla es este mismo miércoles, hasta las 11.

Para este partido ya no correrá el castigo que le impuso el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe , por lo que volverán las banderas y los instrumentos que fueron prohibidos en el último encuentro (frente a Talleres), por las banderas que aparecieron contra Boca, posterior al clásico.

¡Localidades River Plate! Este miércoles 1/10 a las 13 comenzará la reserva de populares y la venta de plateas para socios/as. Para adquirir tu entrada será necesario tener la cuota de septiembre paga (tiempo límite para abonarla miércoles 1/10 a las 11 hs)… pic.twitter.com/ZdAj5jev4W

Central viene de dos partidos de mucha adrenalina en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Ariel Holan enfrentó a Newell's en la sexta fecha y a Boca en la octava. En ambos encuentros hubo una concurrencia plena, en el clásico por encima de lo permitido.

River, por grande y porque es competidor directo

Ahora es el turno del River del Muñeco Gallardo que no llega del todo bien (fue eliminado de la Copa Libertadores y viene de perder en el Monumental contra Deportivo Riestra), pero que siempre genera una alta expectativa. Además, es uno de los competidores directos del Canalla en la lucha por el ingreso a la Libertadores del año próximo.

TalleresVB En el último partido de Central en Arroyito no hubo banderas ni instrumentos en la platea del río y la popular de Regatas. Virginia Benedetto / La Capital

Parte del comunicado que publicó Central da cuenta que "con tu usuario de Deportick, podrás sacar hasta 3 entradas por cuenta, indicando en cada caso el DNI del asistente, ya sea popular o platea. Vale aclarar que el proceso de reserva o compra se realiza de a 1 entrada. Una vez finalizada la reserva o compra, se vuelve a hacer click en el evento y podés continuar con otra entrada. El tiempo que tenés asignado cuando te toca tu turno es de 10 minutos en total".

Ya pasó el clásico, después Boca y ahora es el turno de River, otra vez en un Gigante que se vestirá para otra de alta tensión.