¿Vuelve Soda Stereo? El sorpresivo posteo que ilusiona a los fanáticos

Luego de varias pistas, la banda de rock subió un video a sus redes sociales en la que se hará un anuncio este lunes a las 17

La vuelta de Soda Stereo al escenario parecía un sueño imposible de lograr para los fanáticos de la banda de rock nacional. Sin embargo, una serie de pistas en la vía pública, declaraciones de sus integrantes y publicaciones en sus paginas oficiales hacen creer que un regreso está más cerca que nunca .

Este domingo por la tarde, las cuentas oficiales de la icónica banda, históricamente encabezada por Gustavo Cerati , compartieron un video donde se observaba a los integrantes ingresando al escenario, mientras una multitud saltaba y cantaba las canciones emblemáticas que marcaron la historia de la música argentina.

Además, dicho posteo estaba acompañado de la frase "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante" y finalizaba con el link al sitio web del grupo de rock (sodastereo.com). Al ingresar al portal, aparece una cuenta regresiva junto con el enunciado: "Los ecos de algo nuevo se aproximan". El comunicado está pactado para este lunes a las 17hs .

Las pistas sobre una posible vuelta de Soda Stereo

Anteriormente, ya estaban latentes los rumores sobre una posible vuelta luego de que se observaran afiches en blanco y negro con los nombres de cada uno de los integrantes por las calles de Buenos Aires: "Gustavo", "Charly" y "Zeta".

Por otro lado, la cuenta de Instagram de Soda Stereo viene compartiendo una secuencia de fragmentos de canciones que dejaban entrever que se estaba llevando a cabo el posible regreso a los grandes escenarios. Un video de la canción "Cae el sol", acompañado en la descripción de la estrofa: "Y cada vez que vuelvo, tus ecos están. Y quería despertarme, y al fin con vos volver a jugar", es una de las "señales" que alimenta la esperanza de los seguidores

Por último, hace unos meses Zeta Bosio declaró en una nota para la revista Rolling Stone: "Con Charly estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas. Lo sentimos así y hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”.

Soda Stereo sin Cerati

Charly Alberti y Zeta Bosio ya tocaron como Soda Stereo sin Cerati (fallecido en 2014). En 2021, llevaron adelante en el Campo Argentino de Polo el espectáculo "Gracias Totales", en el que interpretaron el repertorio de la banda con una serie de cantantes invitados de lujo: Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Alvaro Henriquez, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán y Walas.