Silvina Luna salió de terapia intensiva: "Todavía se siente débil"

“ Hoy la cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva . Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, reveló Ángel de Brito , el conductor del programa de chimentos de América "LAM", y añadió: “Me cuentan que es algo que hacen habitualmente los médicos para alentar psicológicamente a los pacientes porque la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente”.

El cirujano que operó a Silvina Luna no podrá ejercer durante cuatro años

“Empezó a incorporarse, a ponerse de pie, a partir del trabajo con los kinesiólogos. Todavía no tiene la fuerza para mantenerse parada , pero el primer intento estuvo y es muy importante. No aguanta los dolores, por eso recibe tanta medicación. También están tratando de que se alimente bien y sigue con las meditaciones a full ”, contó De Brito, quien aseguro que, aunque a la ex "Gran Hermano" le encontraron agua en los pulmones, la situación está bajo control.

Finalmente, afirmó que la joven se encuentra de buen ánimo y que las muestras de cariño que recibe a diario tanto de parte de sus familiares y allegados como así también de sus fans le han hecho muy bien. No obstante, no quiere recibir visitas por el momento. “No quiere ver a nadie porque se siente débil, y, los que trabajamos con ella, sabemos que es muy coqueta y no quiere que nadie la vea así”, concluyó De Brito.

Quedó firme la inhabilitación a Aníbal Lotocki

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación dejó firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina, al responder a un pedido del fiscal Sandro Abraldes, quien interviene en la causa abierta por lesiones graves cometidas contra varias pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien permanece internada en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Lotocki fue condenado en su momento a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, no obstante lo cual, como la condena no estaba firme, hasta el momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico.

lotocki.jpg El cirujano plástico fue condenado a 4 años de prisión y otros cinco de inhabilitación para ejercer la medicina. Foto: Télam

Después de la internación de Silvina Luna, el fiscal Abraldes, quien llevó adelante la acusación en el juicio, pidió que la inhabilitación de Lotocki se haga efectiva para evitar nuevas víctimas y ahora, los jueces de Casación hicieron lugar a esa solicitud, informaron fuentes judiciales.

Los magistrados consideraron además que "no puede prescindirse de la verificación de una reiteración de hechos lesivos a la salud pública como producto del ejercicio de la profesión, pues, en las particulares circunstancias, la condena impuesta abarca cuatro casos de similares características que, siempre de acuerdo a la decisión recurrida, generaron graves daños a la salud de las pacientes del señor Lotocki".

Silvina Luna atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.