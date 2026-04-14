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Show de Ricky Martin en el Autódromo de Rosario: todo lo que tenés que saber

Con todas las localidades agotadas, el cantante portorriqueño dará su segundo show en el país en el marco de la gira internacional "Ricky Martin Live 2026"

14 de abril 2026 · 10:42hs
Rciky Martin dará cuatro shows en Argentina

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Acompañado de su familia, Ricky Martín llegó a Argentina para dar cuatro shows con motivo de su gira internacional "Ricky Martin Live Tour 2026". Luego de su primer concierto en Córdoba, el cantante portorriqueño tendrá su segunda parada este martes por la noche en Rosario.

El recital celebrará la trayectoria del músico, con la presencia de icónicas canciones como "Livin’ la Vida Loca", "Vente Pa Ca", "The Cup of Life" y "La Mordidita". Además, cantará en vivo su nueva colaboración con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules en el tema "Vuelve", la nueva versión de uno sus grandes éxitos lanzada este año.

Cabe recordar que su última visita fue a principios de 2023, cuando presentó la experiencia Ricky Martin Sinfónico, con la que ofreció tres shows en el Movistar Arena Buenos Aires. Más tarde, recorrió el país con presentaciones en Villa María, Mendoza y Rosario.

Una vez finalizado el show en el Autódromo, Martin viajará a Buenos Aires donde dará dos shows de finalización de la gira el próximo 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

>> Leer más: El Plan de la Mariposa vuelve a Rosario para presentarse por primera vez en Metropolitano

Toda la información sobre el show de Ricky Martin en el Autódromo

El horario de apertura de puertas en el Autódromo es a las 19, donde el inicio del espectáculo está previsto para las 21.

Previamente, desde las 17.30, se habilitará el sector de estacionamiento para vehículos particulares, al cual se podrá ingresar únicamente con código QR.

Se agotaron todas las localidades que se pusieron a la venta, por lo que se esperan alrededor de 17mil espectadores. Ante la magnitud del evento, se prepara un operativo especial de tránsito y seguridad a cargo de autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario.

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