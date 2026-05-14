La caravana presidencial de Donald Trump se encuentra estacionada junto a la Plaza de Tiananmen mientras asiste a una cena de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo el jueves 14 de mayo de 2026 en Pekín. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Elon Musk escucha el discurso del presidente chino Xi Jinping durante una cena de Estado con el presidente Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo el jueves 14 de mayo de 2026 en Pekín. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Jóvenes israelíes celebran en la Puerta de Damasco antes de una marcha conmemorativa del Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén Este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
Pasajeros a bordo del crucero británico Ambition luego de que las autoridades francesas ordenaron que sus 1.700 pasajeros y tripulantes permanecieran a bordo por un brote gastrointestinal, en Burdeos, Francia, el 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Caroline Blumberg)
El presidente Donald Trump brinda durante una cena de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo el jueves 14 de mayo de 2026 en Pekín. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El italiano Jannik Sinner devuelve la pelota a Andrey Rublev durante su partido en el torneo de tenis Abierto de Italia en Roma, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)
Larry el gato, el principal cazador de ratones de la Oficina del Gabinete, pasea por el número 10 de Downing Street en Londres, el jueves 14 de mayo de 2026, mientras los esfuerzos por derrocar al primer ministro británico Keir Starmer probablemente se conviertan en una rebelión abierta ese mismo día. (Foto AP/Thomas Krych)
El rey Carlos III de Gran Bretaña corta un pastel mientras se une al actor inglés Idris Elba para reunirse con estudiantes que participan en talleres organizados por el National Youth Music Theatre (NYMT) en The Other Palace en Londres, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung, Pool)
Agentes de policía permanecen protegidos con sus escudos frente al Senado de Filipinas, en Manila, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Gerard Carreon)
Visitantes se congregan junto a una exhibición del misil naval NSM, fabricado por la empresa noruega Kongsberg y presentado en la feria Euronaval, en Le Bourget, al norte de París, Francia, el miércoles 29 de octubre de 2014. (Foto AP/Remy de la Mauviniere)
Israelíes corean consignas mientras se congregan en la Ciudad Vieja para participar en una marcha con motivo del Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén Este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en Jerusalén, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
El papa León XIV abandona la Ciudad Universitaria de la Universidad Sapienza de Roma tras su visita, donde se reunió con profesores y estudiantes en el campus principal de la institución, una de las universidades más antiguas y grandes del mundo, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
Los equipos de rescate retiran los escombros de una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un visitante graba en vídeo la tumba de RabuIa, portero de Amón durante la XVIII Dinastía, tras las restauraciones realizadas con la ayuda de la Fundación Zahi Hawass para el Patrimonio y las Antigüedades en Luxor, Egipto, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP)
La directora Leah Nelson, junto a Seth Rogen, Julia Louis-Dreyfus, Samira Wiley y Sugar Lyn Beard, posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Enredados" durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)