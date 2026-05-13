Fito Páez lanza un adelanto de su nuevo álbum, "Shine"

El rosarino lanzará este jueves otro de los temas de su producción 2026

Fito Paéz está cocinando a fuego lento su nuevo disco y ahora anunció un segundo adelanto, que empezará a sonar este jueves.

“14.5 adelanto nuevo álbum!”, escribió el rosarino en un posteo en redes sociales para anunciar que la cita para disfrutar del flamante material es este jueves.

Fito ya había anunciado el próximo lanzamiento de “Shine”, y lo hizo con el primer corte, que lleva el mismo nombre del disco. Ahora lo hará con otro tema, aunque no adelantó el nombre de la canción.

"Cuando estás a punto de morir lo único que te queda es renacer", es una de las frases que adelantó el músico rosarino en redes sociales, junto con: “Ustedes me trajeron hasta acá y no los traicioné”.

Embed - Fito Paez - Shine (Video Oficial)

El nuevo material discográfico propone una vuelta a los orígenes más rockeros y relata su visión del mundo actual. La creación de esta apuesta surgió en 2024 durante un proceso de rehabilitación del cantante, tras un accidente doméstico que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de 9 costillas.

Esta situación lo llevó a la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones, momento que aprovechó creativamente. Después de largos meses de reposo absoluto, Páez dio vida a las nuevas canciones serán parte de "Shine".