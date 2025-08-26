Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: cinco allanamientos, siete detenidos y cocaína incautada

Las cinco viviendas allanadas por la Policía Federal están ubicadas en el Pasaje Piamonte, en la zona sur de Rosario. Secuestraron cocaína, armas y dinero. Fueron apresados cinco hombres y dos mujeres

Siete personas terminaron detenidos luego de que efectivos de la Policía Federal llevaran a cabo una serie de procedimientos en el Pasaje Piamonte, en la zona sur de Rosario, y se lograra desbaratar una organización de narcomenudeo .

Se realizaron cinco allanamientos, todos en viviendas ubicadas sobre el Pasaje Piamonte; de zona sur, y se detuvo a 5 hombres y 2 mujeres que integraban la referida estructura narco. Se confiscaron cientos de dosis de clorhidrato de cocaína fraccionada y lista para su distribución, varios gramos de marihuana, 11 celulares, algunos cartuchos de escopeta y también armas calibre .380, unos 375.000 pesos en billetes de baja denominación y otro elementos de interés para la causa.

La investigación surgió como tareas propias del personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, quienes realizaron un trabajo de inteligencia en la zona y con los datos en la mano solicitaron a la jueza. Silvia Castelli las órdenes pertinentes.

Así las cosas, los federales profundizaron las averiguaciones, las que al cabo de arduas tareas de campo y minuciosos análisis de la información recolectada, lograron identificar a los responsables de las maniobras ilícitas, detectando al mismo tiempo 5 domicilios utilizados por los implicados para realizar el acopio, distribución y venta de las sustancias tóxicas.

Los detenidos, todos ellos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales.