¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle el récord a la foto más likeada a Messi?

Una nueva publicación de la artista en Instagram podría llegar a competir con la imagen del 10 y la copa del mundo. ¿Qué tan probable es que Taylor Swift pase al frente?

27 de agosto 2025 · 09:23hs
Messi y Taylor Swift son dos de las cuentas con más seguidores en Instagram 

Messi y Taylor Swift son dos de las cuentas con más seguidores en Instagram 

En 2022, Messi levantó la copa del mundo y ese momento quedó capturado para siempre en una foto que giró por el globo despertando todo tipo de reacciones. Rápidamente, la publicación se llenó de "Me gusta" en Instagram hasta convertirse en la más likeada de la aplicación, pero ahora podría haber aparecido una foto contrincante y viene de la mano de Taylor Swift.

Se trata de una reciente publicación de Swift, otra imagen que también capturó un momento especial. La estrella pop, de forma inesperada, anunció el 26 de agosto su compromiso con su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Fue entonces que las redes se llenaron de contenido “swiftie” y la foto rápidamente fue escalando en likes.

¿Pero por qué un anuncio de compromiso puede llegar a competir con la foto de Messi como campeón del mundo? Lo cierto es que se trata de todo un evento a nivel musical y dentro de los grupos de fans, ya que el ejército de “swifties” siente una conexión muy grande con su artista y, después de años de malas experiencias amorosas reflejadas en sus letras, manifestaban el deseo de que su ídola encontrara el amor.

Actualmente, la diferencia entre los posteos es mucha. Mientras que la foto de Messi cosecha 75 millones de likes, la de Taylor Swift llega a 28 millones. Sin embargo, como aún no han pasado ni 24 horas desde la publicación de Swift, se espera que el número de la publicación de Swift siga aumentando con el pasar de los días. Solo el tiempo dirá qué foto se queda con el récord.

>>Leer más: Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

El posteo de Taylor Swift

Si hay artistas que mantienen su vida privada al margen de las redes sociales se puede decir que Taylor Swift es una de ellas. La cantautora utiliza sus cuentas de forma profesional, esencialmente para compartir contenido relacionado al lanzamiento de su música y proyectos. Por eso, los fans se alegraron cuando Swift compartió públicamente un momento tan especial e íntimo en su vida.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, rezó la publicación de Swift, en relación a la imagen que cada uno tiene. El posteo, acompañado de su canción “So High School”, se compone de 5 fotos en las que los protagonistas mostraron su momento especial, la propuesta, el anillo y la decoración del lugar.

Por su parte, la respuesta swiftie fue inmediata: mientras que la publicación ya lleva 28 millones de likes, 2.1 millones de veces compartida y 9.6 millones de veces enviada en menos de 24 horas, las redes se llenaron de fotos, textos, videos, memes y conversaciones alrededor del evento que apuntan a estirarse durante mucho tiempo.

