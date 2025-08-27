La Capital | Política | Rocío Bonacci

Vinculan el despiste de Rocío y José Bonacci con la precarización de choferes en Diputados

El conductor oficial que trasladaba a la diputada y su padre se habría quedado dormido. Denuncian que los bajos sueldos obligan a que los trabajadores asuman demasiadas tareas

27 de agosto 2025 · 13:20hs
Este miércoles, la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, se dirigía con su padre José, dirigente político de Unite, hacia Buenos Aires para participar de las actividades en el Congreso de la Nación cuando inesperadamente sufrieron un siniestro vial en plena autopista. La primera interpretación que hacen los Bonacci fue vinculado el hecho a la precarización laboral a la que están sometidos los choferes oficiales.

Es que según, narran los propios damnificados del siniestro, el chofer se habría quedado dormido y no sería la primera vez que sucede. “Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, expresó el dirigente y exconcejal de Rosario a La Capital.

En ese mismo sentido, Rocío Bonacci declaró en diálogo con medios de comunicación que no es la primera vez que el conductor que le asigna Diputados se queda dormido frente al volante.

"Reiteradamente, Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola. O sea, Menem lo hizo", agregó el padre, haciendo una clara referencia a Martín Menem, el presidente de Diputados, quien no solo se encuentra envuelto en el escándalo de las coimas de Discapacidad, sino que ahora también es señalado por las malas condiciones laborales de los empleados de la Cámara baja.

Un chofer dormido ante el volante puede indicar varias cosas. Un indicio seguro es la falta de descanso suficiente. "La precarización a la que están sometiendo a las y los trabajadores de la Cámara (salarios bajos, pluriempleo) pone en riesgo vidas (no solo de legisladores)", expresó el diputado nacional por Santa Fe Estaban Paulón en su cuenta de X. En conversación con La Capital, Paulón amplió sobre esta problemática.

Choferes sin dormir, sueldos bajos y pluriempleo

La molestia de los empleados de Diputados es un "secreto a voces", aseguró Paulón en diálogo con este diario. Vale recordar que el Congreso no sólo lo integran los legisladores, sino que también hay un considerable número de personal que cumple diversas tareas, como lo es el caso de los choferes. En cuanto a los salarios del staff de la Cámara de Diputados, el legislador señaló que es un "tema de preocupación", porque "la paritaria viene muy pisada, casi un 50% abajo".

En cuanto al caso puntual de los choferes, Paulón afirma que un conductor oficial de la Cámara de Diputados gana aproximadamente 800 mil pesos al mes.

Además, los viajes de larga distancia, de entre 70 a 500 kilómetros, se pagan con un viático extra que ronda los 70 mil pesos. "Muchos choferes para hacer una diferencia le dicen que sí a todos los viajes", afirmó el diputado por Santa Fe. Este puede ser el caso del chofer del auto que transportaba a Rocío Bonacci y su padre.

"Un chofer necesita estar descansado, necesita que pueda tener reflejos, o sea, no es raro que se haya dormido", continuó Paulón, sobre el siniestro vial que sufrieron los Bonacci este miércoles.

En esa misma línea, el legislador afirmó que cada vez son más los trabajadores de la Cámara que se vuelcan al pluriempleo, porque con solo con su trabajo en diputados no llegan a fin de mes: "Incluso muchos (choferes) nos cuentan en los viajes los otros emprendimientos y los otros laburos que tienen", retrató Paulón.

La precarización no se limita a los chóferes, sino que también llega a los cuadros técnicos, que deciden irse de la Cámara para buscar una nueva oportunidad laboral: "El cargo más alto, que es un jefe de despacho, puede llegar a a ganar un millón y medio por mes", detalló Paulón, y cerró: "Entonces hay mucha gente que está de cuadros técnicos interesantes, preparados, que han elaborado y estudiado muchos años y terminan viendo si enganchan otra oportunidad".

