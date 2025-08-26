Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Definieron el cronograma para debatir los dictámenes. Hay convocatoria para este miércoles y viernes. Las sesiones finales serán el 9 y 10 de septiembre

La comisión de Labor Parlamentaria de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe acordó el cronograma de sesiones en que se debatirán los dictámenes parciales, ordenados por comisiones temáticas . Hay convocatoria para este miércoles y viernes, mientras que las sesiones finales fueron programadas para el 9 y 10 de septiembre .

En ese marco, se pondrán a consideración los textos parciales de cómo quedará redactado el articulado de la nueva Constitución provincial .

Una vez que los mismos sean aprobados por el pleno, los textos regresarán a la comisión Redactora , que tendrá la tarea de ordenarlos y darles coherencia dentro del cuerpo definitivo de la Carta Magna.

Para este miércoles está previsto el debate de los dictámenes parciales de la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo . Y el viernes será el turno de Funcionamiento del Estado .

>>Leer más: Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

El 1º de septiembre le corresponderá a la comisión de Régimen Municipal, mientras que el 3 de ese mes se hará lo propio con la comisión de Poder Judicial y otros Organismos. El 5 de septiembre será el turno de Declaraciones, Derechos y Garantías.

En tanto, las sesiones finales de la Convención fueron programadas para el 9 y 10 de septiembre.

Sesiones clave

Todas las sesiones se realizarán a las 14 horas, con la convocatoria previa de la comisión de Labor Parlamentaria, a las 12, en la que se definirán los aspectos organizativos de cada jornada.

A través de este cronograma, la Convención entra en una etapa central de su trabajo: la discusión de los textos elaborados por las comisiones, que luego serán integrados por la Redactora en la nueva Constitución santafesina.