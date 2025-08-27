Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Desde la Oficina Municipal del Defensa del Consumidor recomiendan chequear en el sitio oficial que la agencia esté registrada y estar atentos a las condiciones de las ofertas

La campaña Travel Sale sigue vigente hasta el 31 de agosto. A través de la web se pueden acceder a promociones muy tentadoras para viajar en avión.

Hasta el 31 de agosto seguirá vigente la campaña Travel Sale 2025 , en la que se promocionan paquetes turísticos o pasajes aéreos a buenos precios o que presentan formas de pago accesibles. Se trata de una feria turística on line en la que aparecen descuentos de hasta el 50 por ciento o financiaciones exclusivas y en la que participan agencias, aerolíneas y entes turísticos de distintas provincias.

Pero hay cuestiones a tener en cuenta para que los viajes programados con cierta anticipación , ya sea por vacaciones o para cumplir con algún plan largamente postergado como conocer algún destino remoto, no se transformen en una pesadilla a manos de estafadores.

Solange Bobbet, titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor , brindó consejos para no caer en las trampas que pueden aparecer en la web. “Lo primero para decir es no hay que dejarse llevar por las ofertas tentadoras. Hay que pensar unos minutos. Hay que ingresar a sitios oficiales. Chequear que la agencia que está haciendo la oferta es una firma participante y si figura en el Registro Nacional de Agencias de Viajes”, indicó.

En declaraciones a LT8 , Bobbet agregó que un primer paso para corroborar la autenticidad de las agencias consiste en ingresar al sitio oficial de la campaña que es TravelSale.com.ar ; hacerlo desde perfiles verificados. Hay que leer las condiciones y las restricciones de las ofertas, las fechas, los cupos, cuáles son las penalidades en caso de tener que posponer un viaje por un caso fortuito o por fuerza mayor; que si el precio que figura es el precio final o si hay que pagar una tasa extra. Hay que tener en cuenta si puede haber reprogramaciones”.

“Estuve revisando en el caso de los vuelos y hay promociones que se pueden aprovechar. Hay pagos cuotas. Entonces hay que fijarse bien si son interés y tener en en cuenta que no es lo mismo coutas fijas que sin interés. Las cuotas fijas ya tienen el interés incorporado. Y una vez que se realiza el pago, hay que revisar el resumen de la tarjeta de crédito para ver si se cobró lo que se pagó y si no aparece algún cargo extra que no había sido informado debidamente”, subrayó.

La titular de la Oficina de Defensa del Consumidor recomendó “hacer los pagos por tarjeta de crédito o débito, si no se está seguro al momento de hacer la transferencia de quién es el titular de la cuenta hacia donde se hará el pago. Si genera alguna duda el tipo de cuenta o que no sea la cuenta oficial de un banco a nombre de la agencia, es preferible pagar con tarjeta”.

Bobbet admitió que “aún no se recibieron consultas sobre irregularidades” sobre la operatoria durante Travel Sale. “Empezó hace poco como para ver cuestiones relativas a problemas. Tenemos reclamos por compra de viajes pero en fechas comunes, pero no en esta semana de promociones. Hay que tener en cuenta el botón de arrepentimiento. Hay diez días para cancelar la compra siempre y cuando se esté encima la fecha de viaje. El botón de arrepentimiento aplica para viajes al exterior, pero Travel Sale es para viajes dentro del país”.

Cómo funciona Travel Sale

La actividad está organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el respaldo de entidades públicas y privadas. Este año, el Travel Sale 2025 celebrará su 11ª edición con la participación de más de 100 agencias de todo el país, junto a empresas de asistencia al viajero, aerolíneas y servicios turísticos.

Durante toda la semana, los usuarios podrán acceder a ofertas de hasta 50% en vuelos, hoteles, paquetes, excursiones y servicios complementarios, tanto para destinos nacionales como internacionales. Además, gracias a acuerdos con bancos, aerolíneas y el programa “Cuota Simple”, muchas de estas propuestas incluirán financiación en cuotas sin interés.

En línea con ediciones anteriores, cada jornada contará con ejes temáticos: desde descuentos para viajar por la Argentina y promociones para destinos de playa o montaña, hasta escapadas y beneficios para viajes internacionales. También habrá ofertas de último minuto, sorteos de experiencias y propuestas exclusivas disponibles a través de los canales oficiales del evento.

El Travel Sale también será una oportunidad para acceder a promociones integradas de firmas como Aerolíneas Argentinas, Europ Assistance, Hertz y Grupo 8, entre otras. Algunas incluirán bonificaciones por equipaje, upgrades o beneficios en asistencia al viajero.