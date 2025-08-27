Sarmiento asegura que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir visitantes de Central

Los Canallas esperan la autorización de Aprevide para viajar el sábado a Junín y las versiones indican que habría un visto bueno para que se juegue con público visitante

La victoria en el clásico elevó la emoción en Central y en su nueva presentación, en este caso visitando a Sarmiento en Junín , los hinchas podrían acompañar al equipo liderado por Ángel Di María. Si bien resta la oficialización, Aprevide daría el okey para la presencia de tres mil visitantes y solo faltaría el acuerdo por el monto de la entrada. Las versiones de que la entidad Verde pretendería elevarlo con el fin de tener una buena recaudación fueran desmentidas desde el club de Junín.

El encuentro está programado para el sábado, a las 19.15, con televisación de TNT Sports y con el arbitraje de Andrés Merlos. Si bien oficialmente no se informó desde los organismos de seguridad, trascendió que Aprevide daría el visto bueno para que los Canallas puedan viajar. Si bien la idea de ir implementando encuentros con visitantes se instalaron en este torneo, lo sucedido en Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana que terminó en un escándalo motivó a que se dude en seguir autorizando.

En las próximas horas habría una resolución y los rumores indican que habría un visto bueno . En el medio de todo esto trascendió que la dirigencia de Sarmiento tendría en mente vender la general a 50 mil pesos con el fin de hacer frente al operativo, pero el propio titular del Verde, Fernando Chiofalo, fue contundente ante la consulta de Ovación: "Eso es mentira".

El directivo no quiso ahondar en el tema ni hablar de cantidad porque "aún no está la autorización de Aprevide ni de ecología".

Sería el tercer partido con hinchas Canallas

Todo lo que trascendió es que en caso de ceder un espacio en el Eva Perón sería para tres mil personas y en caso de haber una autorización de los encargados de la seguridad sería la tercera vez que los Canallas puedan acompañar al plantel. Los anteriores viajes fueron a Lanús, con un valor de la entrada de 20 mil pesos, y Atlético Tucumán, que cobró 30 mil.

Si bien Aprevide es la que debe resolver la cuestión, lo cierto es que Sarmiento en varias oportunidades recibió equipos importantes y vendió entradas a los simpatizantes considerados "neutrales", una manera de disfrazar la presencia de visitantes.