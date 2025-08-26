Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Los Bomberos Zapadores tuvieron que actuar de urgencia este martes a la mañana al incendiarse un taxi que estaba estacionado en Uriburu entre San Martín y Laprida, en la zona sur de Rosario.
El incidente se produjo este martes poco antes de las 7 muy cerca del cruce con San Martín. Investigan si se trató de una falla en el sistema eléctrico.
De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio se declaró poco antes de las 7 y causó daños totales en el vehículo, pero no se registraron heridos ni hubo riesgo de propagación.
Si bien por el momento no se establecieron las causas del siniestro, en principio trascendió que se habría tratado de una falla en el sistema eléctrico del vehículo.
El incidente causó alarma en la zona porque el fuego, que habría comenzado en el sector del motor, rápidamente alcanzó todo el rodado. Efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a cortar el tránsito para facilitar la tarea de los bomberos del Cuartel Sur de Zapadores.
