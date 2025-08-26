La Capital | La Ciudad | taxi

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

El incidente se produjo este martes poco antes de las 7 muy cerca del cruce con San Martín. Investigan si se trató de una falla en el sistema eléctrico.

26 de agosto 2025 · 10:42hs
Auto incendiado en zona sur. Se produjo este martes a la mañana temprano. Bomberos Zapadores actuaron en el lugar. 

Foto: captura de video de Policía de Santa Fe.

Auto incendiado en zona sur. Se produjo este martes a la mañana temprano. Bomberos Zapadores actuaron en el lugar. 

Los Bomberos Zapadores tuvieron que actuar de urgencia este martes a la mañana al incendiarse un taxi que estaba estacionado en Uriburu entre San Martín y Laprida, en la zona sur de Rosario.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio se declaró poco antes de las 7 y causó daños totales en el vehículo, pero no se registraron heridos ni hubo riesgo de propagación.

Si bien por el momento no se establecieron las causas del siniestro, en principio trascendió que se habría tratado de una falla en el sistema eléctrico del vehículo.

incendio auto

>> Leer más: El incendio de un auto puso en riesgo a una familia en zona sur

El incidente causó alarma en la zona porque el fuego, que habría comenzado en el sector del motor, rápidamente alcanzó todo el rodado. Efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a cortar el tránsito para facilitar la tarea de los bomberos del Cuartel Sur de Zapadores.

