La tierna cámara oculta de Jimena Barón: así reveló quién será la madrina de su hijo Arturo

La artista grabó un emotivo video para revelar que Mari, su niñera de toda la vida y pilar de su familia, será madrina de su hijo menor

Jimena Barón compartió en redes sociales un tierno video junto a la niñera de su hijo

Jimena Barón se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Tras la llegada de su segundo hijo, Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, la cantante comparte en redes sociales tiernos momentos familiares junto a él y Momo, su hijo mayor.

Cabe recordar que a mediados de junio, la cantante fue madre luego de tres años en pareja con Pelleiro. Desde el nacimiento del bebé, Jimena comparte todo tipo de contenido en redes sociales mostrando su vida como madre y en compañía de Mari, la niñera de sus hijos.

Fue así como en las últimas horas, la artista publicó un video muy especial en el que anunció quién será la madrina de Arturo en su bautismo. Fiel a su estilo, lo hizo a modo de “cámara oculta”, con Momo como testigo y cómplice, para preguntarle a Mari si acepta ser madrina.

La reacción quedó grabada y rápidamente el clip se volvió viral en redes sociales donde recolectó miles de comentarios y mensajes de emoción.

>> Leer más: Jimena Barón, embarazada: quién es el padre y la insólita historia de amor que los unió

La tierna escena de Jimena Barón y Mari

Mientras ordenaban cosas en la cocina, Jimena Barón fingió estar grabando una publicidad de un queso pero en realidad estaba montando una cámara oculta para registrar el tierno momento.

Su hijo Como, testigo y cómplice de la sorpresa, abrió el juego con una pregunta: “¿Cuándo es el bautismo?”.

“El mes que viene, si Dios quiere”, respondió Jimena. Entonces, Mari, la niñera de Momo y Jimena hace años, intervino: “¿Quién se bautiza?”.

“Arturo”, contestó la cantante.

La charla continuó con Momo preguntando quién elegía a los padrinos y qué significaba ser madrina. Jimena comenzó a explicarlo y fue Mari quien completó la idea: “Que si le llega a pasar algo a tu mamá, Dios no lo permita, cuidarías a sus hijos como si fueras ella”.

En ese instante, Momo lanzó la gran pregunta: “¿Ya sabés a quién elegiste como la madrina de Arturo?”. Jimena, con una sonrisa, respondió: “Me gustaría que sea Mari”.

“¡Me infarto, me estás cargando!”, dijo Mari. Entre lágrimas y emoción, Jimena agregó: “Nadie cuida a mis hijos como vos”.

En la breve descripción del video Jimena le dedicó unas palabras de amor a mari: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos afecto, pero Mari —que hace ya 33 años me cuidaba cuando yo era chiquita— es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido), nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida ella. No tuve que pensarlo ni un minuto”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Jimena Barón (@jmena)

>> Leer más: Jimena Barón se quebró en el escenario al dedicarle un emotivo mensaje a su pareja

Mari: la niñera de Jimena, Momo y Arturo

La elegida como madrina fue Mona Trinidad López, más conocida como Mari, quien no solo fue la niñera de Momo, el hijo mayor de Jimena con Daniel Osvaldo, sino también la niñera de la propia cantante cuando apenas tenía cinco años.

Tiempo atrás, en un emotivo posteo en Instagram, Jimena relató lo que Mari significó en su infancia: “Me hacías las trenzas de chiquita y a veces te pasabas de birra con mamá. Hiciste mi infancia más linda con tus panes con chicharrón y las pelis de terror que nos dejabas ver”.

La artista también recordó que se reencontró con Mari al volver a Argentina, en un momento muy delicado de su vida: “En el momento más difícil, cuando no tenía idea de qué hacer ni cómo seguir adelante con mi hijo bebé”. Desde entonces, Mari se convirtió en un pilar fundamental.

“Hace casi 10 años cuidas a Momo (que te tatuaste su nombre y un garabato que te hizo) y eso es un regalo de arriba, esos de los que tocan pocos. Gracias por criar a Momo conmigo, hicimos un trabajo juntas que me llena de orgullo y que yo sola no hubiese podido. Estoy siempre atenta a los aumentos y el aguinaldo y a que seas feliz siempre así no te tomes el palo nunca más. Te queremos tanto que tal vez nunca lo sepas de verdad", escribió Jimena en aquel momento.